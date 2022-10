FC Schalke 04: Fans werden es ganz genau verfolgen – S04 gibt vor Augsburg-Spiel DIESES Versprechen

Später als alle anderen Vereine kehrt der FC Schalke 04 aus der Länderspielpause zurück. Zum Abschluss des achten Spieltags steht am Sonntag (2. Oktober, 17.30 Uhr Anpfiff) das Heimspiel gegen den FC Augsburg an.

Ein Sieg gegen den FCA könnte sich im weiteren Verlauf der Saison als sehr wertvoll herausstellen. Vor der Begegnung gibt der FC Schalke 04 ein Versprechen ab, welches die Fans ganz genau überprüfen werden.

FC Schalke 04: Kramer will großes Problem beheben

Eines der größten Probleme war bei den Knappen bisher der Sturm. Zweitliga-Torjäger Simon Terodde kommt nicht in Form und auch Neuzugang Sebastian Polter traf erst ein Mal. Lediglich Marius Bülter mit drei Treffern sticht hervor.

Oft scheiterte Schalke an der eigenen Kreativität, manches Mal auch an fehlender Präzision. Während der Länderspielpause legte Trainer Frank Kramer sein Augenmerk daher verstärkt auf die Offensive. Er verspricht sich davon Besserungen.

Simon Terodde im Training vom FC Schalke 04. Foto: IMAGO / RHR-Foto

„Ich wollte die Abschlussqualität verbessern“

Genauere Details erörterte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. „Wir haben viel an der Präzision in der Offensive gearbeitet“, verriet Kramer. „Ich wollte die Abschlussqualität verbessern.“ Dementsprechend dürften Terodde und Co. viele, viele Abschlüsse trainiert haben.

Ob das Training fruchtet, wird sich gegen die bayrischen Schwaben zeigen. Kramer erwartet ein enges Spiel. „Sie spielen griffig gegen den Ball. Das nehmen wir an und wollen uns durchsetzen“, sagte er. Sportdirektor Rouven Schröder unterstrich, dass es kein „Selbstläufer“ werde.

Augsburg komm zum FC Schalke 04 mit Rückenwind

Was in der Augsburger Mannschaft steckt, bewiesen sie vor der Länderspielpause eindrucksvoll. Nicht nur setzte man sich mit 1:0 gegen Werder Bremen durch, auch den großen FC Bayern München schlug man mit demselben Ergebnis.

Gegen Schalke soll also der dritte Sieg in Folge her. Um das zu verhindern, muss bei den Knappen nicht nur die Defensive, sondern auch die Offensive funktionieren. Auf Kramers Versprechen werden die Fans daher besonders genau achten.