FC Schalke 04: Trainer Kramer hat die Faxen dicke – „Wollen wir nicht kommentieren“

Von den Fans des FC Schalke 04 geliebt, vom Trainer bisweilen verschmäht. Kaum ein Spieler ist bei den Knappen derzeit so im Gespräch wie Rodrigo Zalazar.

An den Fähigkeiten des Mittelfeldspielers zweifelt beim FC Schalke 04 kaum jemand. Dennoch lässt ihn Frank Kramer kaum über 90 Minuten ran. Zu den kursierenden Gerüchten hat sich der Coach nun geäußert.

FC Schalke 04: Streit mit Zalazar?

Gab es Streit oder nicht? In den letzten Wochen gab es Berichte, nach denen Zalazar und Kramer emotional aneinander geraten sein sollen. Grund: Der Uruguayer, einer der großen Aufstiegshelden der letzten Saison, soll unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten seien. Immer wieder ist auch die angeblich mangelnde Fitness des Spielers Teil der Spekulationen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Augsburg blieb Kramer vor Fragen zur Causa Zalazar nicht verschont. Doch der 50-Jährige wiegelte schnell ab. Gerne spreche er über die seriösen Dinge, die diese Personalie betrifft. Aber: „Wir wollen nicht irgendwelche Fantasie-Geschichten kommentieren“, sagte der Cheftrainer des FC Schalke 04 in aller Deutlichkeit.

Klare Ansage vom Trainer des FC Schalke 04. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Kramer lässt Zalazar-Einsatz offen

Damit macht er deutlich, was er von den Spekulationen der vergangenen Tage hält. Aus seiner Sicht alles Unfug. „Wir haben wie immer einen regen Austausch“, machte Kramer deutlich. Zalazar sei ein emotionaler Spieler – auf und neben dem Platz.

S04-News:

Schwolow mit deutlicher Ansage – „Alle wissen es“

Neuzugang packt über S04-Wechsel aus – „Schon vor Aufstieg“

FC Schalke 04 nicht bundesligatauglich? Rouven Schröder in Sorge – hinter den Kulissen schlägt er Alarm

Das mache seine Power und Energie aus. „Er ist ein wichtiger und guter Spieler für uns“, lobte er den Mittelfeldakteur. Allerdings lässt er offen, ob Zalazar gegen Augsburg von Anfang an ran darf. „Das sehen wir am Sonntag“, so Kramer mit einem Lächeln.

FC Schalke 04: Das ist der Zalazar-Plan

Mit seinem Spieler verfolge Kramer laut eigener Aussage einen klaren Plan. Man wolle ihn in der bestmöglichen Verfassung an den Start bringen. „So, dass er der Mannschaft Energie und dem Spiel Impulse geben kann“, lautete die Ansage.

Zalazar muss sich gedulden. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Manch ein pessimistischer Zalazar-Fan dürfte das allerdings bereits wieder als nächsten Joker-Einsatz deuten, sollten gegen Augsburg die Ideen fehlen. Das Thema bleibt beim S04 spannend.