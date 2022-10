FC Schalke 04: Karten-Chaos vor Augsburg-Spiel – jetzt hat der Klub eine wichtige Bitte an die Fans

Chaos vor der Bundesliga-Rückkehr. Nach zwei ligafreien Wochen brennen die Fans des FC Schalke 04 darauf, ihre Mannschaft wiederzusehen. Die Partie gegen den FC Augsburg in der heimischen Veltins-Arena ist nahezu ausverkauft.

Doch vor der Begegnung machen sich unter den Anhängern Sorgen breit. Mehrfach berichten Karteninhaber, dass die Tickets in ihrer App nicht angezeigt werden. Der FC Schalke 04 hat eine wichtige Bitte an sie.

FC Schalke 04: Drohen Einlass-Probleme?

Bereits vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach hatte es Probleme dieser Art gegeben. Jetzt zittern die Knappen-Fans erneut. Vielfach berichten sie in den sozialen Medien, dass die App entweder nur alte oder gar keine Karten anzeigt.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dem FC Schalke sind die Hinweise natürlich nicht entgangen. Daher wendete sich der Klub am Sonntagmorgen an alle App-Besitzer. „Alle Ticketinhaber für S04 – FCA, die heute ihr in der S04-App hinterlegtes Ticket nutzen wollen, müssen bitte das neueste Update installieren“, schreibt FC Schalke 04 auf Twitter.

Dies könne man über den orangefarbenen Button in der App durchführen, heißt es. Gesagt, getan – prompt stürzten sich die S04-Fans auf das versprochene Update. Besserung brachte das aber nur bedingt.

Während bei wenigen die Tickets auftauchten, klagten zahlreiche Fans noch immer über Probleme. „Seit dem Update werden mir jetzt die Union Tickets angezeigt“, meint ein Fan. Ein anderer beschwert sich: „Bei mir geht jetzt gar nichts mehr.“

FC Schalke 04: Fan fällt bitteres Urteil

Dagegen fällt ein anderer Anhänger ein bitteres Urteil: „Leider muss man allen Ticketinhabern empfehlen, sich nicht auf die S04-App zu verlassen“, schreibt er auf Twitter. So gut die Idee auch sei: Man könne sich nie sicher sein, welche Tickets beim nächsten Öffnen der App auftauchen.

Bleibt für die Fans, die eine Karte ergatterten konnten, zu hoffen, dass sich die Probleme bis zur Stadionöffnung erledigt haben. Anstoß der Partie ist um 17.30 Uhr.