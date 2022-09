FC Schalke 04: Irre Details enthüllt! S04 sprengte sicher geglaubten Transfer

Der Medizincheck war absolviert, Fotos bereits gemacht worden und dem Wechsel stand nichts mehr im Weg. Doch dann kam der FC Schalke 04.

Ein sicher geglaubter Transfer scheiterte, weil der FC Schalke 04 dazwischen grätschte und sich den Spieler selbst schnappte.

Bei dem Profi handelt es sich um Sepp van den Berg. Eigentlich wäre der Niederländer fast zu den Blackburn Rovers gewechselt, dann kam Schalke und holte den Verteidiger am 30. August, ein Tag vor dem Deadline Day, per Leihe bis zum Saisonende. Königsblau reagierte damit auf den Abgang von Malick Thiaw, der an AC Mailand verkauft hatte.

Dem geplatzten van den Berg-Transfer trauert der englische Zweitligist hinterher. „Ende Juni gab es einige Spieler, die wir verpasst haben“, sagt Gregg Broughton, Fußballdirektor der Rovers gegenüber „Lancashire Telegraph“. Sechs Spieler hat der Championship-Klub verpflichtet, van den Berg hätte Nummer sieben werden sollen.

Der FC Schalke 04 schnappte sich im Sommer Sepp van den Berg, der kurz vor einem Wechsel zu den Blackburn Rovers stand. Foto: IMAGO / Laci Perenyi

Dabei war Blackburn kurz vor Vollzug. „Ich denke, es war allgemein bekannt, dass er hier war, dass er seinen Medizincheck absolvierte, dass er seine Interviews gab und Fotos mit dem Medienteam machte. Dann gab es eine Verletzungsmisere bei Liverpool, und sie waren nicht bereit, ihn abzugeben, obwohl bei uns alles erledigt war“, so Broughton weiter.

S04 schnappt Blackburn van den Berg weg

Als der FC Liverpool, Stammverein von van den Berg, den FC Bournemouth am 27. August mit 9:0 besiegte, wurde ein Transfer wieder heiß. „Wir bekamen den Anruf, dass der Deal ziemlich schnell über die Bühne gehen könnte. Aber dann hat Schalke über Nacht einen Spieler an die AC Mailand verkauft, und die Dinge haben sich wieder verschoben“, verriet Manager Broughton, der sein Amt Anfang Juni antrat.

„Wir waren nicht bereit, darauf zu warten, dass Sepp sich entscheidet, und mussten schnell handeln, um sowohl Dom als auch Clinton zu verpflichten.“ Bei den beiden Spielern handelt es sich um Defensivspieler Dominic Hyam und Clinton Mola, die zu den Blackburn Rovers wechselten.

S04 schnappte sich dafür dann van den Berg. Bis zum Ende der Saison bleibt der U21-Nationalspieler bei Königsblau und soll beim großen Ziel Klassenerhalt mithelfen. Unter Cheftrainer Frank Kramer ist der Niederländer gesetzt.