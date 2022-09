FC Schalke 04: Meisterspieler weg – Talent wechselt nach Italien

Mit dem FC Schalke 04 gewann er 2022 die Meisterschaft in der U17-Bundesliga, jetzt steht er in Italien auf dem Platz.

Noah Mutanda hat den FC Schalke 04 verlassen und spielt künftig für den SSC Neapel. Das berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend.

FC Schalke 04: Mutanda wechselt zum SSC Neapel

2018 war Mutanda vom RSV Göttingen in die Jugend des FC Schalke 04 gewechselt, nach vier Jahren ist sein Weg bei S04 vorerst vorbei. Mutanda verlässt Schalke in Richtung Italien.

Laut übereinstimmenden Medienberichten habe Mutanda sich der U19 des SSC Neapel angeschlossen. Der 17-Jährige habe demnach mehrere Wochen schon unter Trainer Nicolo Frustalupi trainiert und stehe jetzt offiziell beim SSC Neapel unter Vertrag.

Ein Spiel in der italienischen Primavera, der höchsten Spielklasse der U19, absolvierte Mutanda bislang noch nicht. Für Neapel läuft es bislang noch nicht so berauschend: In der Liga steht Neapel mit einem Sieg aus fünf Spielen auf Rang 15, in der Youth League verlor Napoli gegen Liverpool und die Glasgow Rangers.

Mit dem FC Schalke 04 gewann Mutanda in der abgelaufenen Saison noch die Meisterschaft in der U17. Im Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf bereitete er einen Treffer vor, im Finale gegen den VfB Stuttgart fehlte der Defensive Mittelfeldspieler wegen einer Sprunggelenksverletzung.