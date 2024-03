Bitter für den FC Schalke 04: Aus erhofftem Geldregen wird wohl nichts

Beim FC Schalke 04 ist die finanzielle Lage seit mehreren Jahren ziemlich prekär. Seitdem der Klub mittlerweile zweimal abgestiegen ist und es wohl noch lange dauern wird, bis in der Veltins-Arena wieder international gespielt werden kann, freut sich der Traditionsverein über alle möglichen Einnahmen.

Für den kommenden Sommer hatte der FC Schalke 04 auf einen Geldregen gehofft, muss jetzt allerdings bittere Nachrichten einstecken. Eine Leihgabe wird nämlich wohl zurück zu den Königsblauen kehren. Die erhoffte Kohle wird S04 nicht bekommen.

FC Schalke 04: Klub zieht Kaufoption nicht

Zu Beginn der Saison ist der FC Schalke 04 nur mit zwei Rechtsverteidigern gestartet. Cedric Brunner fiel oft aus, Henning Matriciani blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Erst in der Winterpause kam mit Brandon Soppy ein weiterer Spieler für die Position, die zu einem großen Problem in der Hinrunde wurde. Dabei hätte S04 diese Sorgen vermeiden können, wenn Mehmet Can Aydin nicht abgegeben worden wäre.

Das Talent aus der Knappenschmiede wurde an Trabzonspor verliehen. Der türkische Klub hatte sich eine Kaufoption in Höhe von 1,4 Millionen Euro gesichert. Anfangs war man von ihm überzeugt. Für S04 waren das gute Nachrichten. Denn dann hätte der Revierklub wichtige Kohle bekommen. Der klamme Traditionsverein steckt ja seit Jahren in finanziellen Schwierigkeiten.

Doch mittlerweile hat sich die ganze Situation geändert. Aydin hat seinen Stammplatz ausgerechnet an den Ex-BVB-Star Thomas Meunier verloren. Der Belgier hat sich auf Anhieb in die Startelf gespielt und ist dort nicht mehr wegzudenken. Aydin hingegen sitzt nur noch auf der Ersatzbank.

Keine Kohle für S04?

Das ist dann auch ein Grund, wieso Trabzonspor die Kaufoption nicht für Aydin ziehen wird, berichtet die „Bild“. Daher wird der Rechtsverteidiger im kommenden Sommer zum FC Schalke 04 zurückkehren. Dabei fühlt sich der 22-Jährige ziemlich wohl in seiner Heimat.

Bei einer möglichen Rückkehr darf er sich dann unter S04-Coach Karel Geraerts beweisen. Sollte er in der Sommerpause nicht überzeugen, würde vermutlich alles auf eine Trennung hinauslaufen. Der Vertrag von Aydin läuft nämlich nur noch bis Sommer 2025. Danach wäre er ablösefrei zu haben. Das will Königsblau am liebsten vermeiden und vielleicht schon vorher einig Ablöse kassieren.