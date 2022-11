FC Schalke 04: Star überrascht S04-Fans und lässt sie ausflippen – „Was für eine Masterclass“

Bei der WM 2022 ist nur ein Profi des FC Schalke 04 mit am Start – und der sorgte für einen Hammer mit seiner Nationalmannschaft.

Maya Yoshida trat mit Japan zum Auftakt gegen das DFB-Team an und brachte das Team von Trainer Hansi Flick zum Verzweifeln. Die Fans des FC Schalke 04 sind beeindruckt.

FC Schalke 04: Yoshida schockt DFB-Team

Bei den vergangenen Weltmeisterschaften waren immer mehrere S04-Profis dabei. Sowohl für die deutsche Nationalmannschaft, als auch bei anderen Nationen. Bei der WM 2022 in Katar ist die Zahl der Teilnehmer sehr überschaubar. Nur Maya Yoshida aus dem Kader des FC Schalke 04 ist mit der japanischen Mannschaft dabei.

Und der S04-Routinier führt die Japaner sogar als Kapitän an. Gleich im ersten Spiel bekam es der Profi der Königsblauen mit dem DFB-Team zutun und sorgte gleich für einen Hammer.

Yoshida und Japan konnten nach einem 0:1-Rückstand das Spiel drehen und die ersten drei Punkte holen. Der Verteidiger der Königsblauen zeigte dabei eine starke Leistung und ließ das deutsche Team teilweise verzweifeln.

FC Schalke 04: Fans von Yoshida begeistert

Yoshida stand dabei gemeinsam mit Ex-Schalker Ko Itakura, der bei den Anhängern noch immer sehr beliebt ist, in der Innenverteidigung. 15 Torverhinderungen, drei Schüsse blockiert, neun Bälle erobert und neun wichtige Pässe gespielt, die zu Angriffen geführt haben: So lauten die Statistiken des Innenverteidiger-Duos.

Bei den S04-Fans kommt die Leistung des Neuzugangs mit Begeisterung an. „Was für eine Masterclass von Yoshida. Ich fass es nicht“, „Maya Yoshida, du hast mein Go für die Rückrunde“ und „Bitte zeig das auch in der Rückrunde, Yoshida“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken von den königsblauen Anhängern.

Für das deutsche Team ist der Fehlstart ein Horror. Am Sonntag (27. November) könnte gegen Spanien das Turnier-Aus erfolgen, wenn die Mannschaft von Trainer Hansi Flick erneut verliert.