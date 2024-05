FC Schalke 04: Einstiger Derbyheld beendet Karriere – kaum einer hat es mitbekommen

Für 12,5 Millionen Euro holte der FC Schalke 04 in der Saison 2017/18 den ukrainischen Flügelflitzer Yevgen Konoplyanka. Ganz schön viel Geld, das die Königsblauen damals für einen Spieler auf den Tisch gelegt hatten. Die Erwartungen konnte der Offensivspieler allerdings nie richtig erfüllen.

Lediglich eine Performance in einem Revierderby gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund bleibt den vielen Fans des FC Schalke 04 noch lange in Erinnerung. Umso überraschend ist nun die Meldung, dass Konoplyanka seine Karriere beendet haben soll. Kaum jemand hat davon mitbekommen.

FC Schalke 04: Derbyheld Konoplyanka

In 78 Pflichtspielen für den FC Schalke 04 ließ Konoplyanka immer wieder seine Fähigkeiten aufblitzen, allerdings viel zu wenig. 13 Tore und neun Vorlagen: Das ist die magere Bilanz des Ukrainers im S04-Trikot. Beim FC Sevilla und Dnipro Dnipropetrovsk war er deutlich gefährlicher unterwegs. Dennoch konnte er sich mit einigen Momenten bei den königsblauen Anhängern beliebt machen.

Beide Leistungen gab es in der Vizemeister-Saison 2o17/18, beide Leistungen in Revierderby gegen Borussia Dortmund. An das Hinspiel im Signal-Iduna-Park werden sich die Fans beider Lager noch ewig erinnern. Der BVB führte mit 4:0 zur Halbzeit, ehe die Schalker in der Nachspielzeit der 2. Halbzeit noch ein 4:4-Unentschieden draus machten. Einen großen Anteil daran hatte auch Konoplyanka mit einer starken Performance und zwei Vorlagen.

Im Rückspiel empfingen die Knappen den BVB in der Veltins-Arena. Auch hier war Konoplyanka wieder einer der Derbyhelden und erzielte beim 2:0-Sieg den Führungstreffer.

Keiner hat Karriereende mitbekommen

Bis 2019 blieb Konoplyanka noch beim FC Schalke 04, ehe der enttäuschende Abschied in Richtung Donezk folgte. Danach war der Offensivspieler noch in Polen und in Rumänien unter Vertrag, ist mittlerweile aber vereinslos. Medienberichten aus Ukraine zufolge soll Konoplyanka seine Karriere mittlerweile beendet haben – mit 34 Jahren. Auch auf „Transfermarkt“ heißt es, dass er seit dem 1. Mai kein Profifußballer mehr sei.

Ein stilles und leises Karriereende. Denn kaum jemand hat davon mitbekommen, dass Konoplyanka aufhört. Groß angekündigt hat der 87-fache ukrainische Nationalspieler es auch noch nicht. In seiner Heimat aber gab es aber in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Gerüchte darüber, dass er aufhören werde. Nun scheint die Zeit wohl gekommen zu sein.