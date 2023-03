FC Schalke 04: Talent überzeugt Reis – steht sein S04-Debüt bevor?

Auch wenn die Länderspiele im vollen Gang sind, müssen die Fans des FC Schalke 04 nicht ganz auf ihre Mannschaft verzichten. Am Freitag (24. März) gab es nämlich ein Testspiel gegen den niederländischen Zweitligisten VVV-Venlo, den Königsblau mit 2:0 gewann.

Dabei setzte Cheftrainer Thomas Reis zahlreiche Talente aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 ein. Für einen Youngster gab es nach dem Spiel Extralob. Darf er sich jetzt Hoffnungen auf die Bundesliga machen?

FC Schalke 04: Talente dürfen im Testspiel ran

Ohne Leistungsträger Ralf Fährmann, Rodrigo Zalazar, Moritz Jenz und Marius Bülter sowie einige Nationalspieler des FC Schalke 04, die verreist waren, dafür aber mit zahlreichen Talenten aus der Knappenschmiede: S04 hat sein Testspiel gegen VVV-Venlo mit 2:0 gewonnen und Selbstvertrauen für die restliche Rückrunde getankt.

Vor knapp 1.000 Zuschauern im Parkstadion durften einige Nachwuchsspieler ran. U23-Spieler Steven van der Sloot erzielte nach dem Führungstreffer von Simon Terodde nach einem tollen Solo dann das 2:0 für die Knappen. Zudem spielten auch Kelsey Meisel, Ngufor Anubodem, Emmanuel Gyamfi und U19-Kapitän Mattes Hansen.

„Wir haben ja gesagt: Wir wollen auch schauen, was in der Knappenschmiede so los ist. Deswegen bin ich ja mit Norbert (Elgert, Anm. d. Red.) immer im Austausch, weil ja doch der ein oder andere vielleicht auch mal gerne bei uns gesehen wird“, sagte Cheftrainer Reis nach dem Spiel.

Extralob für Hansen

Ein Talent, das oft im Training der Profis war, ist Keke Topp. Das Juwel des FC Schalke 04 ist aktuell auf Länderspielreise mit der deutschen U19-Nationalmannschaft. „Jetzt war es so, dass wir vielleicht auch Keke Topp mal gerne gesehen hätten. Aber er ist ja bei der Nationalmannschaft, hat dort auch etwas Großes vor mit der Qualifikation“, sagte der S04-Trainer.

S04-Talent Mattes Hansen konnte im Testspiel überzeugen. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Dafür bekam aber U19-Kapitän Hansen Extralob vom Trainer. „Ich fand, dass Mattes Hansen ein sehr gutes Spiel gemacht hat, sehr routiniert gewirkt hat“, sagte Reis über den 18-Jährigen. Hansen war im Sommer 2021 vom VfL Wolfsburg zu den Königsblauen gekommen und darf sich nach solchen Aussagen sicherlich Hoffnungen auf sein Bundesliga-Debüt machen. Wann das jedoch der Fall sein wird, zeigt sich noch.

Reis sagte abschließend dann noch: „Deswegen werden wir auch die Spieler weiter auf der Liste haben. Aber da bin ich mit Norbert und mit „Buyo“ (Mike Büskens, Anm. d. Red.) sowieso sehr, sehr eng im Austausch.“