FC Schalke 04: Ex-Talent bei neuem Klub unglücklich – sollte S04 eine Rückholaktion wagen?

Trotz Ungewissheit der Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison laufen die Kaderplanungen des FC Schalke 04 wohl schon auf Hochtouren. Für die Verantwortlichen kommt es darauf an, die richtigen Verstärkungen zu finden.

Wie eigentlichen in jedem Sommer wird es wahrscheinlich beim FC Schalke 04 auch in der kommenden Transferphase wieder hoch hergehen. Ein Spieler, den S04 im Sommer ins Auge fassen könnte, wäre Marvin Friedrich.

FC Schalke 04: Friedrich könnte ein Thema werden

Marvin Friedrich ist einer von vielen Ex-Schalkern in der Bundesliga. Der Innenverteidiger steht aktuell bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Im Januar 2022 wechselte der 27-Jährige von Union Berlin Richtung Niederrhein. Nach ersten erfolgreichen Monaten scheint der Defensivspieler nun nur noch Reservist zu sein.

2011 kam Friedrich im Alter von 15 Jahren von der Nachwuchsabteilung des SC Paderborn zum S04. In den folgenden fünf Jahre entwickelte sich der Innenverteidiger in der Knappenschmiede zu einem echten Top-Talent. Der Durchbruch blieb dem gebürtigen Kasseler bei Königsblau allerdings verwehrt. 2016 verließ Friedrich den S04 Richtung Augsburg, ehe er nach einem Wechsel zu Union Berlin endgültig seinen Durchbruch feiern konnte. Mit den Köpenickern gelang ihm 2019 den Aufstieg in die Bundesliga.

Nach vier Jahren bei Union Berlin ging es im Januar 2022 weiter zu Borussia Mönchengladbach. Nach ersten äußerst vielversprechen Auftritten im Trikot der Borussia fehlte Friedrich im Laufe der vergangenen Rückrunde krankheitsbedingt fast acht Wochen. Erst am 32. Spieltag der letzten Saison konnte der Ex-Schalker wieder ins Spielgeschehen eingreifen. In der Hinrunde dieser Saison war der Innenverteidiger nicht aus der Startelf von Trainer Daniel Farke wegzudenken. Er absolvierte die meisten Spiele über die volle Distanz und war fester Bestandteil der Elf vom Niederrhein.

So realistisch wäre eine Rückholaktion

In der laufenden Rückrunde kommt Friedrich hingegen überhaupt nicht zum Zug. In sieben Pflichtspielen im neuen Jahr kommt der Innenverteidiger gerade einmal auf eine Minute Einsatzzeit. Zu wenig für den ambitionierten Defensivspieler. Laut mehreren Berichten des Borussia-Umfeldes forderte Friedrich einen Winter-Wechsel, um mehr Spielzeit zu bekommen. Die Verantwortlichen um Trainer Farke lehnten einen Transfer ab. Die Begründung: Friedrich sei zu wichtig für die Borussia. Nach dieser Aussage folgten sechs von sieben Spiele ohne Einsatz. Eine ernüchternde Ausbeute für den Ex-Schalker. Zieht sich die aktuelle Situation durch die gesamte Rückrunde, wird ein Sommer-Wechsel immer wahrscheinlicher.

Dies könnte möglicherweise eine große Chance für den FC Schalke sein. Friedrich kennt den S04, der S04 kennt Friedrich. Für Königsblau wäre Friedrich eine perfekte Neuverpflichtung. Ein erfahrener Bundesliga-Innenverteidiger mit hoher Qualität, der darüber hinaus den viel diskutierten „Stallgeruch“ besitzt und von den Fans weiterhin gemocht wird.

Allerdings wäre ein Transfer wohl nur bei einem möglichen Klassenerhalt realisierbar. Und auch dann käme höchstwahrscheinlich wohl nur eine Leihe infrage. Friedrichs Marktwert wird auf acht Millionen Euro geschätzt, der Vertrag des 27-Jährigen läuft noch bis 2026. Die Ablöseforderung für einen festen Wechsel wäre für S04 zu hoch.

Eine Rückkehr von Marvin Friedrich zu Königsblau, würden viele Schalke-Fans wohl begrüßen. Ob eine mögliche Rückholaktion annähernd realistisch wird, zeigt sich in den kommenden Monate. Muss der FC Schalke 04 erneut den Gang in Liga Zwei antreten, dürfte Friedrich ohnehin kein Thema sein.