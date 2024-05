FC Schalke 04: Star mit bitterem Geständnis – „Ist mir nicht geglückt“

Die Saison 2023/24 geht für den FC Schalke 04 am Sonntag (19. Mai) mit dem Auswärtsspiel in Fürth zu Ende. Obwohl man seit sieben Spielen ungeschlagen und der Klassenerhalt bereits sicher ist, hat man sich im gesamten Verein vor dem Saisonstart andere Ziele gesetzt.

Er war einer der Königstransfers im Sommer 2023. Ron Schallenberg sollte dem FC Schalke 04 dabei helfen, den sofortigen Wiederaufstieg ins deutsche Oberhaus zu schaffen. Dass diese Mission scheitern würde, wurde bereits nach frühen Saisonverlauf sichtbar. Nun spricht Schallenberg über seine erste Saison beim S04

FC Schalke 04: Schallenberg demütig

Der 25-Jährige kam im vergangenen Sommer für viel Geld aus Paderborn zum S04, schlug offenbar auch Angebote aus der Bundesliga aus. Seine erste Saison hat sich der zentrale Mittelfeldspieler jedoch anders vorgestellt: „Ich bin schon mit dem Selbstvertrauen angekommen, es hier schneller zu packen. Das ist mir, so ehrlich muss ich sein, nicht geglückt“, gibt Schallenberg offen gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ zu.

Persönlich lief es für den gebürtigen Paderborner hingegen nicht so schlecht. Der 25-Jährige stellte sich, wenn er denn fit war, als unverzichtbarer Bestandteil der Schalker Startelf heraus. In seinen 27 Saisonspielen stand Schallenberg fast immer in der Startformation, kam dabei auf zwei Torvorlagen.

Keine Abschiedsgedanken bei Schallenberg

Seinen Wechsel zum S04 bereut Schallenberg jedoch keineswegs: „Zweifel, ob der Wechsel von Paderborn zu Schalke 04 richtig war, hatte ich nie“, so der Mittelfeldspieler. Allerdings sei er sich auch sicher, dass er nicht der erste Spieler sei, der über ein Jahr brauche, um auf Schalke anzukommen.

Für Schallenberg und den FC Schalke 04 geht es am Sonntag (19. Mai) nun darum, Tabellenplatz zehn zu halten. Zur neuen Saison werden dann sicher sowohl Schallenberg als auch die Schalker Verantwortlichen und Fans auf einen besseren Saisonverlauf hoffen.