Transfer offiziell! Wiedersehen mit Ex-Schalke-Profi steht bevor

In der abgelaufenen Zweitliga-Saison verging kaum ein Spieltag, ohne dass der FC Schalke 04 dabei auf einen ehemaligen Profi traf. Es gab sogar Spiele, da waren gleich mehrere Ex-Spieler im Kader der gegnerischen Mannschaft.

Das wird sich in der kommenden Spielzeit nicht ändern. Denn ein ehemaliger Schalke-Torwart kehrt nach Deutschland zurück, nachdem er einige Jahre in den Niederlanden unter Vertrag gestanden hatte. Es kommt zu einem Wiedersehen mit dem S04.

Ex-Schalke-Profi wechselt in die 2. Bundesliga

Die Rede ist von Markus Schubert, der in Deutschland unter anderem beim FC Schalke 04, Dynamo Dresden und Eintracht Frankfurt das Tor hütete. Der Keeper wurde am Montag (27. Mai) beim SC Paderborn vorgestellt, der nach dem Abschied von Kapitän Jannik Huth auf der Torhüter-Position reagieren musste.

Schubert kommt ablösefrei von Eredivisie-Absteiger Vitesse Arnheim zu den Ostwestfalen. Über die Länge des Vertrags ist bislang nichts bekannt. „Markus ist ein physisch starker Torwart, der vergleichsweise früh hochklassig gespielt hat und bei namhaften Vereinen umfangreiche Erfahrungen sammeln konnte. Mit seiner Qualität und seinen vielfältigen Einsätzen wird er unser Torwartteam stärken“, freut sich Geschäftsführer Sport Benjamin Weber über den Keeper.

Bei Vitesse Arnheim stand der 25-Jährige 33-mal zwischen den Pfosten, zwölfmal spielte er zu null. Am Abstieg des niederländischen Klubs konnte aber auch Schubert nichts mehr dran ändern.

Wiedersehen mit S04

Somit kommt es in der kommenden Saison zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Schalke 04. Die Gelsenkirchener holten Schubert 2019 ablösefrei von Dynamo Dresden. Damals konnte er sich im Tor gegen Ralf Fährmann und Co. nicht durchsetzen, wurde eine Saison später an Eintracht Frankfurt verlieren.

Nach seiner Rückkehr wechselte Schubert ablösefrei zu Vitesse Arnheim. Nach drei Jahren mit vielen Höhen und Tiefen kehrt der Torhüter nun zurück nach Deutschland und hofft mit den Paderbornern auf erfolgreichere Zeiten. Dabei geht es in zwei Spielen auch gegen Schalke.