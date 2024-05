FC Schalke 04: Wechsel-Schock? Fans können es nicht glauben – „So heuchlerisch“

Die wilden Wochen beim FC Schalke 04 gehen weiter! Nach zahlreichen Abgängen, Entlassungen und einigen Neuzugängen gibt es auch immer wieder Gerüchte, die für Aufregungen sorgen.

Um Torhüter Marius Müller gibt es trotz seines klaren Bekenntnisses weiter Spekulationen. Ein Abgang vom FC Schalke 04 wird wohl immer wahrscheinlicher. Die S04-Fans können es nach seinen Aussagen vor einigen Tagen nicht glauben.

FC Schalke 04: Wechsel-Schock?

Vor dem perfekten Klassenerhalt gegen den VfL Osnabrück (4:0) gab es das erste Gerücht um Marius Müller. Er soll sich fast einig sein mit dem VfL Wolfsburg und den FC Schalke 04 verlassen. Der Torhüter dementierte das und machte den Fans wenig später in einer TV-Sendung Hoffnungen auf einen Verbleib (hier mehr dazu).

Müller betonte dabei, dass der FC Schalke sein erster Ansprechpartner sei und die Gespräche über eine Vertragsverlängerung angelaufen seien. Nun gibt es aber schlechte Nachrichten. Laut dem „Kicker“ hat Müller ein erstes Angebot offenbar abgelehnt. Die Knappen sollen sich bereits auf einen baldigen Abschied des Keepers vorbereiten.

Dabei erhofft sich der S04 auch eine satte Ablöse im siebenstelligen Bereich. Wolfsburg soll weiterhin der größte Interessent um den Torwart sein. Nachrichten, die die Fans der Gelsenkirchener geschockt haben.

Fans können es nicht fassen

Schließlich rechneten die Anhänger des FC Schalke 04 nach den Aussagen des Torhüters fest damit, dass er auch in der kommenden Saison bleibt. In der abgelaufenen Spielzeit konnte sich Müller mit seinen starken Paraden und Aktionen in die Herzen der Fans spielen. Nun droht ein Schock-Abgang.

„Sorry, dann sollte man sich nicht in einem Interview hinstellen und die Gerüchte dementieren, wenn am Ende doch was dran ist. Ist einfach richtig schwach von Müller. Es geht also doch immer ums Geld“, „Also war es von Anfang an nicht nur ein Gerücht, es bewahrheitet sich jetzt. Er wird gehen. Das ist so heuchlerisch“ und „Wieso haben wir nie Ruhe auf Schalke? Nach seinen Aussagen zuletzt hatte ich echt Hoffnung, aber jetzt kann auch er gerne gehen. Ciao“, heißt es von den wütenden Fans.

Ob es tatsächlich zu seinem Wechsel kommt, wird sich zeigen. Müller könnte bei einem Verbleib zu einem absoluten Fanliebling werden. Schließlich laufen die Verhandlungen mit dem S04 noch. Eine Rest-Hoffnung bleibt Königsblau also doch noch.