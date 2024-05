FC Schalke 04: Star lässt mit Aussagen aufhorchen – „Kann nicht nochmal so eine Saison erleben“

Was für eine Saison beim FC Schalke 04! Ohne Drama und Unruhe geht es beim Revierklub einfach nicht. Erst zwei Spieltage vor dem Schluss konnten die Königsblauen den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga perfekt machen. Die Sorgen vor einem katastrophalen Abstieg in die 3. Liga sind nun wieder weg.

Dafür aber sind die Fans des FC Schalke 04 über einen Abgang besorgt. Torhüter Marius Müller ist nicht nur einer der Leistungsträger bei den Knappen, sondern auch einer der besten Torhüter in der Liga. Das bringt natürlich auch andere Klubs auf den Plan. Nun hat der S04-Star sich zu seiner Zukunft geäußert.

FC Schalke 04: Star lässt mit Aussagen aufhorchen

Gerüchte über einen möglichen Abgang machten unmittelbar vor der immens wichtigen Partie gegen den VfL Osnabrück (4:0) die Runde. So soll Marius Müller sich mit Bundesligist VfL Wolfsburg getroffen und über einen möglichen Wechsel verhandelt haben. Der Torwart des FC Schalke 04 betonte, dass so etwas nicht stimmt. Doch die Wolfsburger haben großes Interesse, Müller zu verpflichten.

Müller war am Montag (13. Mai) in der Sendung „At Broski – Die Sport-Show“ zu Gast und wurde dort natürlich auch zu seiner Zukunft gefragt. „Es ist, glaube ich, klar, dass solche Themen aufkommen und du dich mit damit beschäftigst. Am Ende ist es so, dass ich einfach mega glücklich auf Schalke bin und ich froh bin, hier zu sein. Mein kleiner Sohn hat am Wochenende nach dem Spiel ein Tor vor der Nordkurve geschossen. Das war ein schöner Moment für mich“, so der Torhüter.

Die Gerüchte um seine Person seien natürlich jetzt „Themen, die jetzt anlaufen. Aber: Schalke wird mein erster Ansprechpartner sein. Die Gespräche sind schon gestartet.“

Bleibt Müller bei S04?

Dabei betont der Torwart des FC Schalke 04 auch, was ihm wichtig oder nicht so wichtig sei. „Ich bin jemand, der nicht nur ein Gehalt braucht oder eine Vertragslaufzeit. Ich will wissen, wie der Verein plant und was er vorhat. Ich kann nicht nochmal so eine Saison erleben, das schaffe ich nicht“, erklärt Müller und fügt hinzu: „Das war energietechnisch echt krass. Deswegen müssen wir aus den Fehlern lernen. Wir müssen die Fehler abstellen, aber das wird sich in so Gesprächen eben rausstellen. Am Ende, da bin ich mir sicher, werden wir die richtige Entscheidung fürs Fußballerherz treffen.“

Aussagen, die die Fanherzen höherschlagen lassen. Schließlich ist Müller zu einem absoluten Fanliebling geworden. Es sieht für den Revierklub jedenfalls gut aus, sollte ein anderer Interessent nicht ein besseres Angebot an Müller abgeben. Die Schalker Verantwortlichen dürfen sich zwar Hoffnungen machen, dass der Torwart bleibt, aber müssen jetzt auch auf dem Transfermarkt handeln und sich für die kommende Saison verstärken.

Ob es bei Müller dann tatsächlich zu einer Vertragsverlängerung kommt oder ob er doch den Verein verlässt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Übrigens: Zur neuen Saison kehrt auch Torwart-Leihgabe Justin Heekeren aus Belgien zurück.