Mit Schalke 04 schon den Horror erlebt: Ex-Talent wendet Katastrophe ab

Zwei Abstiege mussten die Fans des FC Schalke 04 in den vergangenen Jahren durchmachen. Der Dritte konnte in dieser Saison in der 2. Bundesliga verhindert werden. Königsblau spielt auch in der nächsten Spielzeit zweitklassig. Eine Liga darunter erlebte ein ehemaliges Talent der Schalker eine ebenfalls anstrengende Saison.

Nassim Boujellab spielt mittlerweile in der 3. Liga in Deutschland. Das einstige Juwel des FC Schalke 04 musste lange um den Klassenerhalt bangen. Jetzt können er und sein Klub aufatmen. Das Horror-Szenario konnte abgewendet werden.

Mit Schalke 04 stieg Boujellab schon ab

Wie mit dem FC Schalke 04 absteigen, wollte Nassim Boujellab unbedingt vermeiden. Allerdings ist es nicht noch wie vor einigen Jahren, dass es dann in die 2. Liga geht. Nein, es wäre noch katastrophaler. Der Marokkaner ist aktuell nämlich bei Arminia Bielefeld unter Vertrag, die in den vergangenen zwei Jahren aus der Bundesliga direkt in die 3. Liga runtergereicht wurde.

Und auch dort hatten es die Bielefelder nicht einfach, erlebten eine Saison mit vielen Aufs und vor allem Abs. Zwischenzeitlich stand die Arminia sogar auf einem direkten Abstiegsplatz. In der 3. Liga sind es vier Mannschaften, die runter in die Regionalliga müssten. Für den Traditionsverein wäre das eine Katastrophe gewesen.

Am vergangenen Wochenende gab es dann die große Erleichterung: Boujellab und Arminia Bielefeld spielen auch in der kommenden Saison Profifußball. Im Heimspiel gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Halle reichte ein 0:0-Unentschieden, da der Vorsprung auf den Klub ein Spieltag vor dem Ende vier Punkte beträgt. Für den Hallescher FC geht es hingegen runter in die Regionalliga.

Ex-S04-Talent kann aufatmen

Gegen Halle saß Boujellab die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Das Ex-Talent des FC Schalke 04 erlebte auch persönlich eine schwierige Saison. Im vergangenen Sommer zur Arminia dazugestoßen, wechselte der Mittelfeldspieler stets zwischen Bank und Startelf. In den 29 Partien erzielte er einen Treffer und bereitete drei weitere Tore vor.

Nichtsdestotrotz wird der 24-Jährige erst einmal aufatmen, dass es nicht weiter nach unten geht und ab dem Sommer dann wieder voll angreifen, um mit der Arminia in der Saison 2024/25 wieder loszulegen. Bei den Bielefeldern hat er einen Vertrag bis Sommer 2025.