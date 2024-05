FC Schalke 04: Müller-Abgang steht bevor! Wird ER sein Nachfolger?

Es tritt nun doch das ein, was sich beim FC Schalke 04 niemand erhofft hat: Torhüter Marius Müller wird den S04 wohl aller Voraussicht nach verlassen. Dabei machte der Keeper den Fans vor einigen Wochen noch Hoffnungen auf einen Verbleib (hier mehr dazu).

Doch der FC Schalke 04 ist vorbereitet. Ein Ersatz auf der Torhüterposition muss her und den scheinen die Knappen auch schon gefunden zu haben. Verlässt Müller den Klub, könnte ein Torwart von der Konkurrenz nach Gelsenkirchen wechseln.

FC Schalke 04: Müller-Abgang steht bevor!

Mit guten Leistungen kommen die Interessenten! So ist es auch bei Marius Müller der Fall. Der Torhüter des FC Schalke 04 zeigte in der abgelaufenen Saison überragende Paraden und rettete seinem S04 somit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Dass der Revierklub weiterhin in der 2. Liga spielt, ist vor allem Müller zu verdanken.

Kein Wunder also, dass höherklassige Vereine ihn wollen. So soll der VfL Wolfsburg Medienberichten zufolge schon eine mündliche Einigung mit Müller erzielt haben. Ein Wechsel ist nur noch Formsache. Für S04 würde eine Ablöse zwischen einer und zwei Millionen Euro herausspringen.

Auch wenn der Wechsel den Schalker Fans wehtut, für Müller ist es mit 30 Jahren wohl die letzte Chance, in der Bundesliga zu spielen. Auch finanziell wird es für den Keeper sicherlich attraktiver sein, als beim klammen Traditionsverein aus dem Pott.

S04 hat Ersatz schon im Visier

Sollte Müller den FC Schalke 04 in Richtung Wolfsburg verlassen, muss der Klub reagieren. Laut „Sky“ könnte dabei Ron-Thorben Hoffmann die Lücke im Schalker Tor füllen. Der 25-jährige Schlussmann von Eintracht Braunschweig sei ein Kandidat auf Müllers Nachfolge. Ein weiterer Keeper aus der 2. Bundesliga sei ebenfalls im Gespräch bei den Gelsenkirchenern.

Bei Hoffmann ist es besonders interessant, dass sein Vertrag im Sommer bei den Braunschweigern ausläuft. Eine Einigung über eine Verlängerung konnte noch nicht erzielt werden. S04 würde sich über einen ablösefreien Torwart freuen und im Gegenzug eine Ablöse für Müller kassieren.