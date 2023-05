FC Schalke 04: DAS bekam in Mainz kaum jemand mit – Bülter verhindert bei Torjubel Horror-Szenario

Fünf Tore, Wahnsinn in der Nachspielzeit und Bülter-Show: Der FC Schalke 04 konnte beim 1. FSV Mainz 05 drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen. Mit 3:2 siegten die Königsblauen und stehen nach dem 31. Spieltag erstmals auf einem Nicht-Abstiegsplatz.

Einen großen Anteil am Erfolg des FC Schalke 04 hatte Marius Bülter. Der Stürmer, der seit mehreren Wochen in überragender Verfassung ist, erzielte zwei Treffer für S04. Beim entscheidenden Tor wäre er sogar beinahe bestraft worden. Der Ruhrpott-Klub hätte das in der heißen Schlussphase gar nicht gebrauchen können.

FC Schalke 04: Bülter verhindert Horror-Szenario

Es lief die 12(!) Minute der Nachspielzeit bei der Partie des FC Schalke 04 gegen Mainz 05. Nach einer VAR-Entscheidung bekamen die Königsblauen einen Strafstoß zugesprochen. Marius Bülter wurde im Strafraum von regelwidrig von Anthony Caci am Trikot festgehalten und kam zu Fall.

Auch interessant: FC Schalke 04 darf hoffen – Ex-Flop könnte für unverhofften Geldregen sorgen

Der Top-Torschütze der Knappen schnappte sich den Ball, führte den Elfmeter aus und ließ die zahlreich mitgereisten Schalke-Fans in der Mewa-Arena der Mainzer komplett ausflippen.

Was bei dem Wahnsinnsjubel kaum jemand mitbekam. Bülter wollte zunächst sein Trikot ausziehen und dann mit der Mannschaft feiern, überlegte dann aber schnell und entschied sich dagegen. Im Nachhinein eine mehr als nur richtige Entscheidung.

S04-Star muss aber weiter zittern

Denn für das Ausziehen des Trikots hätte der Leistungsträger des FC Schalke 04 eine Gelbe Karte bekommen. Es wäre seine fünfte in dieser Saison, wodurch er am kommenden Spieltag gegen den FC Bayern (13. Mai, 15.30 Uhr) gefehlt hätte. Doch Bülter verhinderte das vorerst.

Seine Mitspieler jubelten mit Marius Bülter, der den wichtigen 3:2-Treffer für S04 erzielte. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Noch könnte er für die restlichen beiden Spiele danach gegen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig gesperrt werden. Das wäre für die Gelsenkirchener fatal, die in dieser Saison ohne Bülter sicherlich nicht mehr Hoffnungen auf einen Klassenerhalt hätten.

Mehr News für dich:

Elf Tore und eine Vorlage stehen dem 30-Jährigen zu Buche, der in den drei letzten Spielen der Saison alles dafür tun wird, damit der FC Schalke 04 auch in der kommenden Spielzeit in der Bundesliga spielt.