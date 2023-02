FC Schalke 04: Aufstiegsheld kurz nach Abgang plötzlich wieder beim S04 – „Schön, wieder hier zu sein“

Nach dem wichtigen Heimsieg gegen den VfB Stuttgart ist die Laune beim FC Schalke 04 sichtlich gut. Der Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze konnte hergestellt werden, der Glaube an den Klassenerhalt ist wieder mehr als präsent.

Für den FC Schalke 04 gab es am Dienstagmittag noch einen weiteren Grund zur Freude. Ein Ex-Schalker und Aufstiegsheld war erstmals seit seinem Wechsel wieder in Gelsenkirchen und besuchte das Training der S04-Profis. Dies freute vor allem seine ehemaligen Teamkollegen.

FC Schalke 04: Thiaw besucht alte Teamkollegen

Er war einer der wesentlichen Bestandteile der Aufstiegsmannschaft im vergangenen Jahr: Malick Thiaw absolvierte insgesamt 31 Zweitliga-Partien für S04, die meisten davon über die volle Distanz. Zusammen mit Ko Itakura bildete er die Innenverteidigung für Königsblau. Im letzten Sommer wechselte der gebürtige Düsseldorfer dann für knapp sieben Millionen Euro zum italienischen Traditionsverein AC Mailand.

+++ FC Schalke 04: Schock für S04-Leihgabe – Rückschlag kommt zur Unzeit +++

Jetzt kam der 21-Jährige erstmals zurück ins Ruhrgebiet und besuchte im Zuge seines Aufenthaltes in der Heimat das Training seiner ehemaligen Teamkollegen. Dies postete der FC Schalke mit dem Slogan „Einmal Schalker, immer Schalker“ am Dienstag auf seinem Instagram-Kanal. Seine ehemaligen Mannschaftskollegen freuten sich sichtlich. Vor allem Rodrigo Zalazar und Ralf Fährmann begrüßten den Ex-Schalker herzlich. Auch Teammanager Gerald Asamoah und Co-Trainer Mike Büskens freuten sich ebenfalls sehr, Thiaw zurück am Berger Feld zu sehen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch nicht nur die Verantwortlichen und die Spieler zeigten sich glücklich ob der Rückkehr des Aufstiegshelden. „Schön, dass du da bist“, „ein Leben lang“ oder „Wie geil ist das denn“ hieß es in den Kommentaren unter dem Video. Auch Thiaw richtete sich in einer kurzen Botschaft an die Fans: “ Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich bin fest davon überzeugt: Wir bleiben“, erklärte der deutsche U21-Nationalspieler. Darüber hinaus verriet er, dass er weiterhin Schalke intensiv verfolgt und sich viele Spiele seines ehemaligen Teams anguckt.

Gefeierter Held in Mailand

Zu Beginn seiner Zeit in Mailand hatte Thiaw durchaus einen schweren Stand. Aufgrund der großen Konkurrenz kam der Ex-Schalker in der Hinrunde kaum zum Einsatz. Lediglich vier Kurzeinsätze konnte Thiaw im alten Jahr verbuchen. Im neuen Jahr hat sich das komplett geändert. Seit seinem Champions League-Debüt im Achtelfinal-Hinspiel gegen Tottenham zählt der Deutsche zum Stammpersonal des 19-fachen italienischen Meisters. Zuletzt stand Thiaw viermal in Folge in der Startelf von Chef-Coach Stefano Pioli. Viermal gewann der AC Mailand. Viermal bekamen die Rossoneri kein Gegentor.

Mehr News zum S04:

Seitdem wird Thiaw in Italien abgefeiert. Einige italienischen Medien sprechen von einem „neuen Innenverteidiger-Stern über Mailand“. Ein rasanter Aufstieg des Ex-Schalkers: vom Bankdrücker zum Stammspieler. Bei seinem Ex-Verein überwiegt indessen der Stolz über den Werdegang des Defensivspielers.