FC Schalke 04: Schock für S04-Leihgabe – Rückschlag kommt zur Unzeit

Seitdem er vom FC Schalke 04 verliehen wurde, blüht Marvin Pieringer beim SC Paderborn richtig auf. Der Stürmer präsentiert sich von seiner besten Seite. Auch dank ihm ist der SCP noch voll im Aufstiegsrennen.

Doch ausgerechnet jetzt erleidet die Leihgabe des FC Schalke 04 einen bösen Rückschlag. Pieringer droht lange auszufallen.

FC Schalke 04: Schock für Pieringer

18 Spiele, acht Tore und sechs Vorlagen: so lautet die überragende Bilanz von Marvin Pieringer, der zu Saisonbeginn an den SC Paderborn verliehen wurde. Der Stürmer hat einen großen Anteil an der starken Saison der Ostwestfalen. Nach 22 Spieltagen stehen die Paderborner auf Platz vier und haben vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, sechs auf Platz zwei.

Am Dienstag (28. Februar) folgte dann die bittere Nachricht: Im Aufstiegsrennen muss Paderborn vorerst ohne Pieringer auskommen. Der Angreifer hatte sich vergangene Woche im Abschlusstraining vor der Partie bei Holstein Kiel (1:1) verletzt.

Nun ergaben die Untersuchungen, dass sich der S04-Leihprofi eine Fraktur am rechten Sprungbein zugezogen hat. Die Ausfalldauer hänge vom Heilungsverlauf ab, teilte der Klub mit.

Paderborn vorerst ohne Pieringer

Ausgerechnet in seiner starken Form und im Aufstiegsrennen muss der SCP ohne die Leihgabe des FC Schalke 04 auskommen. Ein enormer Rückschlag sowohl für Paderborn als auch für Pieringer.

Aber es kommt noch schlimmer. Auch Ex-Schalker Robert Leipertz fällt aufgrund einer Fraktur am linken Außenknöchel und einem Riss des vorderen Bandes am Wadenbeinköpfchen aus. Elf Tore erzielte der Stürmer und sorgte mit Pieringer immer wieder für Gefahr im gegnerischen Strafraum. Nun fallen beide Stürmer aus.

Auch S04 wird die Verletzung sicherlich mitbekommen haben. Die Königsblauen beobachten Pieringer schon die ganze Saison über und waren erfreut über seine guten Leistungen. Nicht umsonst gab es in der Winterpause große Forderung der S04-Fans, den Angreifer direkt wiederzuholen, da die Offensive der Gelsenkirchener in der Bundesliga alles andere als gefährlich war.