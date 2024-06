FC Schalke 04: Ben Manga verkündet Transfer-Entscheidung – ER kehrt zu S04 zurück

Beim FC Schalke 04 laufen die Vorbereitungen auf die kommende Saison auf Hochtouren. Einige Neuzugänge hat der Revierklub bereits verkündet, weitere werden folgen. Auch haben schon viele Spieler den Verein verlassen.

Eine weitere Transferentscheidung hat Ben Manga nun verkündet. Der Kaderplaner des FC Schalke 04 erklärte, dass ein Profi zu den Königsblauen zurückkehren wird.

FC Schalke 04: Ben Manga verkündet Rückkehr

Mit Cedric Brunner und Brandon Soppy haben gleich zwei Rechtsverteidiger den FC Schalke 04 verlassen. Da Henning Matriciani keine allzu große Rolle bei den Knappen spielen wird, müssen auf der Position Verstärkungen her. Adrian Gantenbein vom FC Winterthur wurde bereits verpflichtet, um die Baustelle auf der rechten Defensivseite zu beheben.

Das ist aber noch nicht alles. Auch wenn Gantenbein auf der Position gesetzt sein dürfte, bekommt er nun Konkurrenz. Der heißt Mehmet Can Aydin. Kein Unbekannter in Gelsenkirchen. Im Gegenteil: Das Knappenschmiede-Talent wurde in der abgelaufenen Saison an Trabzonspor verliehen, sollte dort Spielpraxis sammeln.

Nach der bereits zweiten Leihe wird es aber keinen weiteren Abgang Aydins geben. Er kehrt endgültig in den Kader der Knappen zurück. „Memo ist eingeplant und wird um seinen Platz kämpfen“, bestätigte Ben Manga gegenüber der „WAZ“.

Aydin wieder Teil des S04

Eine Nachricht, die den Fans des FC Schalke 04 gefallen wird. Sie haben, vermutlich wie die Verantwortlichen des S04 auch, die Leistungen von Aydin in der Türkei genau verfolgt. Der Verteidiger konnte dabei überzeugen, war lange sogar gesetzt, ehe der Klub Ex-BVB-Star Thomas Meunier verpflichtete.

Daher hat Trabzonspor auch die Kaufoption für Aydin nicht gezogen, die bei rund 1,5 Millionen Euro lag. Für Schalke wäre es ein Geldregen. Doch auch die Rückkehr wird den Revierklub freuen. Denn Aydin ist deutlich reifer und erfahrener als vor einigen Jahren, als er in der Saison 2020/21 sein Profidebüt feierte.

Für den 22-Jährigen wird es also eine besondere Rückkehr, die bald mit der Sommer-Vorbereitung beginnt. Es wird auch gleichzeitig Aydins letzte Chance sein, sich zu beweisen. Im Sommer 2025 läuft sein Vertrag aus. Sollte er unter Cheftrainer Karel Geraerts nicht überzeugen, wird er vermutlich den Verein verlassen.