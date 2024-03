FC Schalke 04: Nach heftigem Rückschlag – große Sorgen um S04-Juwel

Während die Profis des FC Schalke 04 um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga kämpfen, können die Talente der Königsblauen einige Titel gewinnen. Sowohl bei der U17 also auch bei der U19 geht es nun in die heiße Phase.

Einen bitteren Rückschlag musste dabei die U19 des FC Schalke 04 verkraften. Im Halbfinale des DFB-Pokals folgte gegen den SC Freiburg (1:3) das Aus. Doch das ist noch nicht alles gewesen. Nun gibt es große Sorgen um ein S04-Juwel.

FC Schalke 04: Bitteres Pokal-Aus für U19

Vor den Augen von rund 700 Fans und zahlreichen Stars aus der ersten Mannschaft wie Keke Topp, Derry Murkin, Assan Ouedraogo, Yusuf Kabadayi und Bryan Lasme musste die U19 des FC Schalke 04 den Traum von Berlin begraben.

Gegen eine starke Freiburger Mannschaft unterlag das Team von Trainer-Legende Norbert Elgert am Ende deutlich mit 1:3 und ist damit raus aus dem DFB-Pokal. Zur Halbzeit stand es schon 2:0 für die Breisgauer durch Tore von David Amegnago und Yann Sturm. Nach dem Seitenwechsel kassierte Freiburgs John Manzambi die Rote Karte, dennoch erhöhte der SC auf 3:0. Den Ehrentreffer für Schalke erzielte Taylan Bulut per Elfmeter.

Elgert musste bereits auf die etatmäßige Innenverteidigung um Mika Khadr und Nicki Bartel verzichten, da kam dann auch noch eine weitere bittere Verletzung hinzu. Zu Beginn des Spiels musste Torwart-Juwel Luca Podlech lange am Fuß behandelt werden. Nachdem er einige Minuten weiter spielen konnte, folgte schließlich in der 22. Minute die Auswechslung.

Sorge um Torwart-Juwel

Was für eine Verletzung genau sich der Torhüter des FC Schalke 04 zugezogen hat oder ob es nur bei einer Vorsichtsmaßnahme blieb, ist bislang unklar. Für ihn kam dann Faaris Yusufu ins Spiel.

Bei den Königsblauen hält man viel von Podlech, der schon als der neue Manuel Neuer betitelt wird. Einige Trainingseinheiten im Team von Cheftrainer Karel Geraerts durfte der Youngster auch schon mitmachen. Zu einem Einsatz kam der 18-jährige Gelsenkirchener aber noch nicht. Jetzt aber bleibt bei S04 erst mal zu hoffen, dass er sich nicht schlimmer verletzt hat.