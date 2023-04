FC Schalke 04 hat Talent im Visier – doch ausgerechnet Jürgen Klopp könnte S04 in die Quere kommen

23! Dreiundzwanzig in Zahlen: So oft hat der FC Schalke 04 seit der Saison 2018/19 den Torhüter im Kasten gewechselt. Sieben Keeper mussten während den Spielzeiten immer wieder das Gehäuse verlassen und wurden ersetzt. Die Gründe sind unterschiedlich: Degradierungen, Verletzungen oder Wechsel.

Erst am vergangenen Wochenende beim 5:2-Sieg gegen Hertha BSC war es wieder der Fall. Ralf Fährmann musste verletzungsbedingt raus, Alexander Schwolow kam für ihn in die Partie. Der 23. Wechsel war damit perfekt. Für die kommende Saison wird der FC Schalke 04 einen neuen Torwart verpflichten. Die Königsblauen sind einem Bericht nach in Skandinavien fündig geworden. Doch auch Liverpool-Coach Jürgen Klopp beobachtet den Keeper wohl.

FC Schalke 04 hat Torwart-Talent im Visier

Es ist eine Position, die seit Jahren beim FC Schalke 04 nicht zur Ruhe kommt. Nein, hierbei handelt es sich nicht um die des Trainers. 23-mal wurde der Torhüter bei den Königsblauen in den vergangenen sechs Jahren ausgetauscht. Erst zur Rückrunde war es mit Alexander Schwolow und Ralf Fährmann wieder so weit. Doch dieser Wechsel im Tor zahlte sich für S04 voll aus. „Ralle“ hielt in den letzten Wochen den Knappen viele Punkte fest und zeichnete sich mit starken Paraden aus – bis die Verletzung gegen Hertha erfolgte und Schwolow wieder in den Kasten musste.

Auch interessant: FC Schalke 04: Talent feiert langersehntes Comeback – jetzt wird es auch für S04 interessant

Mit Fährmann plant Schalke übrigens auch im Falle eines Abstiegs in Liga zwei. Schwolow kehrt nach seiner Leihe zu Hertha BSC im Sommer zurück. Und wie sieht es für die Bundesliga aus? Ein neuer Torwart muss her und da scheint S04 in Norwegen fündig geworden zu sein.

Der schwedische Keeper Leopold Wahlstedt ist derzeit beim norwegischen Erstligisten Odds BK unter Vertrag und wurde am vergangenen Wochenende bei der Partie gegen SK Brann offenbar von einigen Scouts des S04 beobachtet. Diese sollen sich ein genaueres Bild vom 23-Jährigen gemacht haben, berichtet die Regionalzeitung „Telemarksavisa“.

Klopp gegen S04

Sein Vertrag beim norwegischen Klub läuft noch bis zum 31. Dezember 2023. Der Marktwert von Wahlstedt wird auf 1,4 Millionen Euro geschätzt. Aber der FC Schalke 04 ist anscheinend nicht der einzige Interessent.

Der FC Schalke 04 soll an Leopold Wahlstedt interessiert sein. Foto: IMAGO/NTB

Ausgerechnet der FC Liverpool und Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp wollen den schwedischen Nationalspieler verpflichten. Wenngleich eher als Backup für Allisson statt als Stammkeeper. Dennoch dürfte das Interesse der „Reds“ Wahlstedt sicherlich mehr reizen.

Mehr News für dich:

Ob an dem Gerücht aus Norwegen was dran ist, wird sich zeigen. Auf der Torwart-Position muss S04 nach dem Schwolow-Abgang im Sommer dann definitiv Verstärkung holen.