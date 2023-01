FC Schalke 04: Profi nimmt kein Blatt vor den Mund – „Bewusst, dass das wirklich gar nichts war“

Frust beim FC Schalke 04! Nach der 1:6-Klatsche gegen RB Leipzig ist die Enttäuschung groß. Schon zur Halbzeit kassierte der Ruhrpott-Klub vier Gegentore.

Nach der Partie zeigten sich die Spieler des FC Schalke 04 selbst geschockt von der Leistung und fanden deutliche Worte.

FC Schalke 04: Profi nimmt kein Blatt vor den Mund

Die Pfiffe der Fans gab es bereits zur Halbzeit. Kurz vor Spielende war die Veltins-Arena schon fast leer. Sie hatten genug gesehen. Zu schlecht war das Auftreten ihrer Mannschaft gegen die Leipziger. Auch Cheftrainer Thomas Reis haute auf den Tisch. „Es war eine absolut enttäuschende Leistung. Wir konnten in keiner Sekunde an die Art und Weise vom Frankfurt-Spiel anknüpfen“, schimpfte Reis.

Dann wurde der S04-Trainer noch deutlicher: „Wenn du in der ersten Halbzeit keine Zweikämpfe annimmst und im entscheidenden Moment den Gegner laufen lässt, dann muss man auch ehrlich sagen, hätte man, wenn man die Leistung wiederholen würde, nichts in der Bundesliga zu suchen. Wir wissen, dass wir es besser können.“

Auch seine Schützlinge äußerten sich nach der Partie zu Wort. „Uns ist allen bewusst, dass das wirklich gar nichts war. Das haben wir auch in der Halbzeit besprochen. Wir müssen das schnell abhaken und daran arbeiten, dass so etwas nie wieder vorkommt. Wir haben uns genauso vorbereitet wie gegen Frankfurt. Wir können uns das selbst nicht erklären. In der zweiten Halbzeit waren teilweise gute Aktionen dabei. Wir hatten mehr Power nach vorne. Leider kassieren wir dann noch zwei Tore. Wir müssen jetzt die positiven Dinge aus der zweiten Halbzeit mitnehmen. Die erste Halbzeit müssen wir komplett abhaken und die volle Konzentration auf das Spiel gegen Köln legen“, findet Mehmet Can Aydin.

„Furchtbare erste Halbzeit“

Einer, der laut Reis besonders „in Stich gelassen“ wurde, ist Alexander Schwolow. Der S04-Keeper kassierte nun 41 Gegentore – die Meisten in der Bundesliga. „Es war eine furchtbare erste Halbzeit und ein Stück weit unerklärlich. Wir haben uns etwas ganz anderes vorgenommen. Wir haben viel zu viele Chancen zugelassen, von uns allen war es eine schlechte Leistung“, sagte Schwolow nach dem Spiel.

Mehr News für dich:

Und der Keeper abschließend: „Am Sonntag wartet das nächste Spiel auf uns, da müssen wir ganz anders auftreten. Heute hatten wir einen scheiß Tag, die Partie müssen wir abschütteln.“

Gegen den 1. FC Köln hat der FC Schalke 04 dann die Möglichkeit auf Wiedergutmachung. Ansonsten wird es immer enger für die Königsblauen.