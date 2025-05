FC Schalke 04 in Schockstarre: Droht ein bitterer Trainer-Rückschlag?

Der FC Schalke 04 ist noch immer auf der Suche nach einem neuen Trainer. In den kommenden Tagen wollen die Verantwortlichen wohl den Coach präsentieren, der für die sportliche Wende und für eine bessere Saison sorgen soll. Die vergangene Spielzeit war die schlechteste in der Geschichte der Königsblauen.

Ein Trainer, der in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht wurde, ist Lukas Kwasniok. Eigentlich sah es zuletzt so aus, als würde er sicher zum Revierklub wechseln. Nun droht S04 leer auszugehen.

FC Schalke 04: Schock um Wunschtrainer

Kommt es beim FC Schalke 04 doch anders? Lange galt Lukas Kwasniok als der große Wunschtrainer. Der Coach wird den SC Paderborn verlassen und ist jetzt auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Die Königsblauen sollen sich derzeit intensiv um ihn bemühen, könnten aber eine bittere Niederlage einstecken.

Wie „Sky“ berichtet, soll Kwasniok mehrere Stunden mit den Köln-Verantwortlichen gesprochen haben. Der Aufsteiger ist ebenfalls auf der Suche nach einem neuen Coach und scheint mit Kwasniok den Richtigen dafür gefunden zu haben. Für die Schalker Bosse ist das natürlich ein harter Schlag.

In Köln würde Kwasniok einen Bundesligisten trainieren, statt beim chaotischen S04 schon nach nur wenigen Wochen in der Kritik zu stecken und um seinen Job zittern zu müssen.

Wird es am Ende Titz?

Ein weiterer Trainer, der ebenfalls zu den Kandidaten beim FC Schalke 04 zählt, ist Christian Titz. Der gebürtige Mannheimer wird den 1. FC Magdeburg aller Voraussicht nach verlassen. Dem Klub hat er auch einen Wechselwunsch hinterlegt (wir berichteten). Sollte Kwasniok sich für den 1. FC Köln entscheiden, ist es gut möglich, dass es am Ende tatsächlich Titz wird.

Egal, wer es von den beiden Trainern wird: Es muss eine Ablöse gezahlt werden. Kwasniok und Titz sind beide nämlich noch bei ihren Vereinen unter Vertrag. Spekuliert werden Ablösen im Millionenbereich.