FC Schalke 04: Peter Knäbel schlägt Alarm – „Fakt ist, dass wir nicht ewig Zeit haben“

Niklas Tauer, Jere Uronen und bald Tim Skarke? Der FC Schalke 04 will sich für die anstehende Rückrunde der Fußball-Bundesliga verstärken und den erneuten Abstieg nach der Saison 2020/21 verhindern. Dafür müssen Tranfers her.

Während die Deals mit Tauer und Uronen bereits durch sind, warten die Fans des FC Schalke 04 gespannt auf Skarke. S04 und der Spieler sind sich einig, doch die Verhandlungen mit Union Berlin sind wohl noch etwas zäh, wie Sportvorstand Peter Knäbel verriet.

FC Schalke 04: Wann kommt Skarke?

Zwei Abgänge, zwei Neuzugänge: Der FC Schalke hat seine beiden Nachwuchskräfte Florian Flick und Kerim Calhanoglu verliehen, mit Niklas Tauer und Jere Uronen kamen dafür zwei neue Spieler dazu. Allerdings hat S04 seine Baustellen auf den offensiven Flügeln noch immer nicht behoben.

Mit Tim Skarke, Außenstürmer bei Union Berlin, haben die Schalke-Verantwortlichen einen Wunschspieler – und ihr Interesse auch öffentlich bestätigt. Die Königsblauen sind sich mit dem 26-Jährigen einig, nur die Eisernen machen in den Verhandlungen aktuell wohl ein paar Probleme.

„Leider müssen wir geduldig sein. Mir wäre es auch lieber, wenn wir all unsere Wünsche möglichst frühzeitig hätten umsetzen können. In der Offensive sehen wir aktuell noch Bedarf. Mit Tim Skarke von Union Berlin sind wir uns grundsätzlich einig. Er möchte gerne zu uns wechseln. Aber zu einem Transfer gehören immer mehrere Parteien“, erklärt Sportvorstand Peter Knäbel.

Platz der Skarke-Deal?

Aktuell befinden sich die Knappen bis zum 11. Januar im Trainingslager in Belek. Ob noch in der Türkei ein neuer Spieler dazustößt oder erst bei der Rückkehr, kann Knäbel nicht bestätigen.

Der 56-Jährige machte klar: „Ich will nicht ausschließen, dass wir im Zeitraum des Trainingslagers noch einen Zugang vermelden können. Denn Fakt ist, dass wir nicht ewig Zeit haben. Es kann aber auch sein, dass wir erst nach unserer Rückkehr aus Belek etwas machen.“ Die Sorge bei den Anhängern ist groß, dass der Deal mit Skake noch platzt.

Drei Testspiele absolviert S04 in der Vorbereitung: FC Zürich (7. Januar), 1. FC Nürnberg (10. Januar) und Werder Bremen (14. Januar), ehe am 21. Januar dann der Auftakt in das neue Jahr in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt erfolgt.