FC Schalke 04: Trotz Heimsieg! Geraerts schlägt Alarm – „Müssen wir deutlich verbessern“

Durchatmen in Gelsenkirchen. Mit einem knappen 1:0-Sieg setzt sich der FC Schalke 04 gegen Wehen Wiesbaden durch. Die Leistung? Nicht das Gelbe vom Ei, aber drei Punkte sind drei Punkte. Im Abstiegskampf nimmt man alles.

Dennoch ist sich Trainer Karel Geraerts (hier mehr zu ihm lesen) bewusst, dass sich das Spiel des FC Schalke 04 dringend und deutlich verbessern muss. Daraus macht er nach Abpfiff auch überhaupt keinen Hehl. Er findet klare Worte.

FC Schalke 04: Karaman, der Held

Und täglich grüßt Kenan Karaman. Wie schon beim 1:0-Heimerfolg vor zwei Wochen gegen Eintracht Braunschweig, erzielt der türkische Nationalspieler das goldene Tor für Königsblau. Gegen die Gäste aus Hessen traf er eiskalt vom Elfmeterpunkt.

Das Ergebnis nahmen die Knappen natürlich dankend an, wohl wissend, dass man nicht gerade die beste Saisonleistung gezeigt hatte. Am Ende konnte der FC Schalke 04 sogar etwas glücklich sein, dass Wehen Wiesbaden nicht noch der Ausgleich gelang.

S04 kämpft mit Ball-Problem

„Wenn man auf die Statistiken guckt, sieht man, dass es ein enges Spiel war“, erklärte Geraerts auf der Pressekonferenz nach der Partie. Die Begegnung hätte in beide Richtungen kippen können. Entscheidend seien letztlich die physischen Aspekte gewesen.

„Gegen den Ball haben meine Spieler sehr gut gearbeitet“, lobte der belgische Übungsleiter – kam dann aber auch zu seiner Kritik. „Wir alle wissen aber, dass wir es mit dem Ball deutlich besser machen müssen, als wir es heute gemacht haben.“

FC Schalke 04: Fehlt das Vertrauen?

Geraerts zeigt sich davon überzeugt, dass die Leistung mit dem Ball an das Selbstvertrauen der Spieler geknüpft sei. „Letzte Woche hat es sich angefühlt, als hätten wir zwei Schritte zurück gemacht“, denkt er an die Niederlage in Kiel zurück. Besonders die Art und Weise, wie man dort verlor, setzte seinen Spielern zu.

„Das Selbstvertrauen war nicht groß und das haben wir heute gesehen“, erklärte er. Man müsse sich verbessern, aber in erster Linie gehe es aktuell um Ergebnisse. Und dort machte der FC Schalke 04 letztlich einen ganz wichtigen Schritt.