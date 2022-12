FC Schalke 04: Schlimme Befürchtung um Klub-Legende Kuranyi bestätigt – „Das ist ärgerlich“

Die Nachricht machte schnell die Runde und auch die Fans des FC Schalke 04 bekamen von der schlimmen Verletzung um Klub-Legende Kevin Kuranyi mit.

Bei einem FIFA-Turnier unter Fußball-Legenden in Katar war der ehemalige Stürmer des FC Schalke 04 am Start. Dabei erlebte Kuranyi einen Schock-Moment und verletzte sich sehr schwer.

FC Schalke 04: Schock-Moment für Kuranyi

Die Diagnose ist da und sie ist erschreckend: Kreuzband- und Meniskus-Riss, außerdem ist der Knorpel beschädigt, das bestätigte der ehemalige Schalker der „Bild“.

„Leider hat sich die erste Vermutung bewahrheitet. Das ist ärgerlich, aber das wird schon wieder“, erklärte Kuranyi, der nach der schlimmen Verletzung direkt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Am Freitag (16. Dezember) flog Kuranyi nach der bitteren Diagnose aus Doha ab und flog zurück nach Deutschland.

Ex-Schalker Kuranyi schwer verletzt

Kuranyi ist heute Spielerberater, betreut mit seiner Agentur „22 Sportsmanagement“ einige Spieler. Gleichzeitig ist der 40-Jährige noch immer gerne am Ball. Erst vor Kurzem sorgte er bei einem Spiel der Traditionself des VfB Stuttgart für einen kuriosen Moment, als er von einem Fan Bier angeboten bekam und auf dem Spielfeld anfing zu trinken (Hier mehr dazu).

Nun war er auf FIFA-Einladung beim Legenden-Cup in Katar. Beim Show-Kicken in der Halle des Tennis-ATP-Turniers waren runter anderem viele weitere WM-Helden dabei: Jürgen Klinsmann, Cafu oder Fransesco Totti sind nur drei von vielen ehemaligen Spielern, die mitspielten. Kuranyi stand im Team Northern Bears, unter anderem an der Seite des früheren mexikanischen Torhüters Jorge Campos. Auch für Schalke war der damalige Top-Torjäger beim Traditionsmasters-Hallenturnier bereits mehrfach am Start.

Nun findet das Hobby des einstigen Nationalstürmers vorerst ein jähes Ende. Der 40-Jährige muss sich jetzt erstmal lange von der schweren Verletzung erholen.