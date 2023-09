FC Schalke 04: Neuer DFB-Coach? Plötzlich schaltet sich ein Ex-S04-Star ein

Es ist derzeit DAS Gesprächsthema in Deutschland: Wer wird neuer Bundestrainer? Im DFB-Team sind zwar keine Spieler des FC Schalke 04 dabei, ein ehemaliger S04-Nationalspieler schaltet sich jetzt aber bei der Suche um einen neuen DFB-Coach ein.

Die Rede ist von Kevin Kuranyi, der beim FC Schalke 04 eine Legende ist und auch im Trikot der Deutschen Nationalmannschaft zahlreiche Tore erzielt hat. Der ehemalige Stürmer hat auch schon einen Vorschlag, wer neuer Bundestrainer werden sollte.

FC Schalke 04: Neuer DFB-Coach?

87 Tore in 209 Pflichtspielen für den FC Schalke 04 und dazu 19 Treffer in 52 Partien für die deutsche Nationalmannschaft. Kevin Kuranyi weiß, wo das Tor steht. Wenn am Dienstag (12. September) Deutschland gegen Frankreich spielt, wird sich auch der einstige Top-Stürmer das Testspiel genau anschauen. Schließlich wird ein neuer Trainer beim DFB-Team an der Seitenlinie stehen, den Kuranyi mehr als nur gut kennt.

Wenn auch nur interimsweise. Sportchef Rudi Völler nimmt nach der Entlassung von Hansi Flick auf der Trainerbank Platz. „Er ist eine Legende, eine Autoritätsperson. Jeder schätzt ihn und seine Leistungen als Spieler, Trainer und Verantwortlicher. Überall genießt er allerhöchsten Respekt. Ich habe ihn selbst als Nationaltrainer erlebt und kann nur Gutes über ihn sagen“, sagte der 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Danach aber muss ein neuer Bundestrainer her. Völler erklärte bereits, dass der DFB schon auf der Suche ist und noch in den kommenden Wochen einen Flick-Ersatz präsentieren wird (Hier mehr dazu).

Kuranyi schlägt Sammer vor

In den Medien wurden bereits zahlreiche Kandidaten genannt. Wenn es nach der Klub-Legende des FC Schalke 04 geht, ist es wichtig, schnell „eine gute Dauerlösung zu finden“. „Mein Wunschkandidat wäre Matthias Sammer, weil er vieles von dem verkörpert, was der deutschen Mannschaft gerade fehlt.“

Der Name Sammer fiel nun schon öfter. Sky-Experte Lothar Matthäus machte dazu interessante Aussagen: „Ich weiß, dass Matthias Sammer bereit ist, die Nationalmannschaft zu übernehmen“, so der Ex-DFB-Star. „Matthias Sammer ist ein Entscheider, er kennt den DFB, er kennt die Spieler und er hat eine gewisse Erfahrung. Matthias ist nah genug dran. Er hat den Fußball in den letzten Jahren fast täglich verfolgt. Ich glaube, dass er die Spieler auf seine Art packen könnte.“

Auch dass Sammer schon seit 2005 nicht mehr als Trainer fungiert, sei für ihn kein Problem. Weitere Kandidaten wären Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp, Oliver Glasner oder auch Louis van Gaal.