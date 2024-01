FC Schalke 04: Karel Geraerts offenbart Wunschliste – kann Wilmots sie noch erfüllen?

Die Fans des FC Schalke 04 warten weiterhin geduldig darauf, dass endlich der erste Spieler in diesem Winter verpflichtet wird. Wann endlich Verstärkung präsentiert wird, ist weiterhin unklar.

Cheftrainer Karel Geraerts hat aber nun offen über mögliche Neuverpflichten gesprochen. Der Belgier hat dabei klare Wünsche geäußert und sich mit Sportdirektor Marc Wilmots darüber ausgetauscht, welche Spieler er gerne für den FC Schalke 04 haben möchte.

FC Schalke 04: Geraerts mit Wunschliste

Nach solch einer enttäuschenden Hinrunde in der 2. Bundesliga muss einfach Verstärkung her. Das wissen die Verantwortlichen des FC Schalke 04. Dafür schauen sich die Königsblauen auf dem Transfermarkt um. Karel Geraerts hat dabei auch einen ganz bestimmten Wunschspieler.

Auch interessant: FC Schalke 04: „Das ist das Wichtigste“ – leidiges Thema endlich vom Tisch?

„Mittelfeld oder Stürmer“, so der Belgier im Interview mit der „Bild“. Sollte es finanziell noch möglich sein, würde Geraerts zudem „einen Neuen für die rechte Seite mit offensivem Profil“ begrüßen, „ein Wingback oder Flügelspieler“. Laut dem Trainer sei der S04 in der Defensive „schon gut aufgestellt“, weshalb hierfür keine Verpflichtungen getätigt werden.

Das sind die Wünsche des Trainers. Ob sie Sportdirektor Marc Wilmots umsetzen kann, ist allerdings noch unklar. „Ich weiß sehr wohl, dass die Realität am Ende anders sein kann. Ich bin sehr glücklich mit dem jetzigen Team“, so Geraerts. „Ich merke, dass jeder hart dafür kämpft, Lösungen zu finden. Das Management in seinem Bereich, ich in meinem.“

Geraerts freut sich auf Zusammenarbeit mit Wilmots

Über die Einstellung von Wilmots als Sportdirektor zeigte er sich ebenfalls erfreut: „Erster Gedanke: sehr gut! Schalke ist Marc. Ich weiß, dass er ein Typ ist, der mit Stärke vorangeht“, so der Coach über seinen Landsmann, der als Spieler von 1996 bis 2000 sowie von 2001 bis 2003 für den FC Schalke 04 aktiv war und in dieser Zeit unter anderem den UEFA-Cup (1997) sowie den DFB-Pokal (2002) gewann.

„Es ist klar, dass Marc hier ist, um Dinge zu entscheiden. Am Ende er in seinem Bereich, ich in meinem. Wenn ich mit etwas nicht glücklich bin, werde ich es ansprechen. Andersrum genauso“, erklärte Geraerts deutlich.

Mehr Nachrichten für dich:

Jetzt wird sich zeigen, ob die beiden Belgier den Klub wieder auf die Erfolgsspur bringen können. Kurz vor dem Jahreswechsel und nach dem letzten Testspiel gegen den KAS Eupen (3:1) sah das bislang auch ganz gut aus.