FC Schalke 04: „Das ist das Wichtigste“ – leidiges Thema endlich vom Tisch?

In der laufenden Saison kamen beim FC Schalke 04 ganze vier Torhüter in 17 Spieltagen zum Einsatz. So viele, wie es sie wohl bei keinem anderen Team jemals gab. Nach der Verletzung von Marius Müller standen noch Justin Heekeren und Michael Langer im Kasten. Anschließend kehrte Ralf Fährmann zurück und ist seitdem Stammtorwart bei den Gelsenkirchenern.

Das wird sich auch nicht ändern, wenn Müller wieder vollständig fit ist. Cheftrainer Karel Geraerts hat nämlich entschieden, dass Fährmann auch in der Rückrunde beim FC Schalke 04 das Tor hüten wird. Die S04-Legende freut sich darüber und hofft, dass das leidige Torwart-Thema bei S04 endlich endet.

FC Schalke 04: Fährmann bleibt im Tor

Mit einem 3:1-Sieg gegen den KAS Eupen hat der FC Schalke 04 die Winter-Vorbereitung beendet. Am Samstag steht dann das Top-Spiel gegen den HSV (20. Januar, 20.30 Uhr) in der Veltins-Arena an. Die vergangenen Wochen habe S04 „effektiv und gut genutzt“, sagt Fährmann.

In der Vorbereitung erklärte Karel Geraerts, dass Fährmann weiterhin im Tor stehen wird. Damit hat er das Rennen um die Nummer 1 gegen Müller gewonnen, der nach seinem Sehnenabriss im Adduktorenbereich bald schon wieder komplett fit und einsatzbereit sein könnte.

„Es freut mich“, so Fährmann über das klare Trainer-Bekenntnis. „Für jeden Spieler ist Selbstvertrauen mit das Wichtigste. Wenn man spürt, dass die Leute gerade in entscheidenden Positionen hinter einem stehen, ist das etwas, das Selbstvertrauen gibt. Ich weiß das sehr zu schätzen.“

Vier Torhüter in einer Saison

Seit dem 10. Spieltag steht Fährmann im Tor des FC Schalke 04. Zuvor war der Torhüter lange ausgefallen und nahm auf der Bank Platz, als Marius Müller Stammtorhüter war. Die Verletzung des gebürtigen Heppenheimers sorgte dann dafür, dass mit Justin Heekeren und Michael Langer noch zwei weitere Keeper eingesetzt werden mussten. Insgesamt sind es vier Torhüter gewesen.

Die Torwart-Diskussion bei den Königsblauen ist ein leidiges Thema und das schon seit mehreren Jahren. In jeder Saison wird der Torhüter infrage gestellt. Geraerts hat sich schon recht früh für Fährmann entschieden.