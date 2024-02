FC Schalke 04: Neuzugang im Sommer? Geraerts macht Andeutung

Seit Oktober vergangenen Jahres steht Karel Geraerts beim FC Schalke 04 an der Seitenlinie. Der Coach konnte die erhoffte Trendwende bei den Königsblauen noch nicht ganz einleiten.

Das Trainerteam beim FC Schalke 04 ist komplett. Doch neue Gesichter könnten dazukommen. Geraerts machte schon eine kleine Andeutung, dass es Verstärkung in seinem Team geben könnte.

FC Schalke 04: Neuzugang im Sommer?

Vorgänger Thomas Reis hatte es bereits getan. Er holte sich einen Sportpsychologen ins Team des FC Schalke 04 und an seine Seite. Mit Michael Grunwald hatte Reis schon bei seinem Ex-Klub VfL Bochum kooperiert und holte ihn dann auch zu den Königsblauen. Aktuell hat der Revierklub aber keinen Sportpsychologen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Soppy-Hammer gegen Magdeburg? Geraerts lässt aufhorchen

So muss Cheftrainer Karel Geraerts das aktuell alleine machen. Und wie sieht es für den Sommer aus? Holt der Belgier sich einen Sportpsychologen dazu? „Ich denke, es ist sehr wichtig im modernen Fußball. Generell bin ich dafür offen. Es muss aber das richtige Timing sein, nicht mitten in der Saison. Das wäre eher zum Start ein Thema“, so der Coach.

Es hört sich also alles danach an, als würde Geraerts im Sommer dann tatsächlich einen neuen Sportpsychologen dazu holen. Schließlich muss auch am mentalen Zustand der Spieler gearbeitet werden.

„Sind durch eine harte Phase gegangen“

Diese Arbeit übernahm das Trainerteam des FC Schalke 04: „Das war auch sehr wichtig. Die Spieler sind durch eine harte Phase gegangen. Wir haben viel gesprochen und müssen da gemeinsam rauskommen. Wir müssen als Team agieren“, betont Geraerts.

Ex-S04-Sportpsychologe Martin Grunwald erklärte in einem Interview mit „90 Minuten“ einst, warum seiner Ansicht nach der Kopf spielentscheidend für den sportlichen Erfolg sei. „Fit ist im Grunde genommen jede Mannschaft heutzutage. Entscheidend für den Erfolg ist der kollektive Spirit“, erklärte er.

Mehr Nachrichten für dich:

Vor allem bei einem großen Verein wie dem FC Schalke ist es für die Spieler extrem wichtig, einen klaren Kopf zu haben und sich auch auf das Sportliche konzentrieren zu können.