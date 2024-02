FC Schalke 04: Soppy-Hammer gegen Magdeburg? Geraerts lässt aufhorchen

Seit seiner Ankunft sorgt Brandon Soppy für mächtig Aufregung beim FC Schalke 04 – allerdings nicht auf dem Platz. Der junge Franzose kam seit seiner Ankunft nämlich noch nicht zum Einsatz.

Es gab schon erste Zweifel an der Leihe des rechten Verteidigers. Auch gab es Unstimmigkeiten zwischen Sportdirektor Marc Wilmots und Trainer Karel Geraerts (hier mehr dazu). Nun gibt es gute Nachrichten um den Neuzugang des FC Schalke 04. Winkt ihm ein Debüt gegen Magdeburg (24. Februar, 20.30 Uhr)?

FC Schalke 04: Soppy-Hammer gegen Magdeburg?

Was ist mit Brandon Soppy los? Denn der 22-Jährige war zunächst nicht in einem Zustand, um dem FC Schalke 04 direkt weiterhelfen zu können. Dementsprechend fiel er einige Wochen aus, trainierte nicht mal mit den Profis. Erst seit dieser Woche ist er wieder im Mannschaftstraining.

Nach dem ganzen Hin und Her gibt es nun gute Nachrichten um den Franzosen. Auf der Pressekonferenz vor der Partie in Magdeburg erklärte Karel Geraerts, dass Soppy fit sei. Ob sein Debüt bevorsteht? „Bei Brandon schauen wir, ob es für einen Kaderplatz reicht“, sagte der Cheftrainer zum Abwehrspielers.

Gut möglich also, dass Soppy zunächst am Samstagabend im Kader stehen könnte und anschließend gegen die Magdeburger sein Pflichtspieldebüt feiern könnte. Bislang spielte Soppy nur in einem Testspiel gegen den SC Verl und war danach in keinem Zweitliga-Spiel dabei.

Einsatz für Ouedraogo und Greiml zu früh

Ansonsten stehen Geraerts alle anderen Spieler zur Verfügung. Der Coach des FC Schalke 04 kann auf den ganzen Kader zurückgreifen. Assan Ouedraogo konnte beispielsweise fast alle Teile des Trainings mitmachen, Leo Greiml einige Teile. Dennoch kommt ein Einsatz für beide Profis noch zu früh.

Ins Team zurückkehren wird auch Derry John Murkin, der gegen Wiesbaden (1:0) aufgrund einer Gelbsperre nicht zur Verfügung stand. Für ihn spielte Thomas Ouwejan. Der Niederländer machte seine Aufgabe auch ganz ordentlich, Geraerts war zufrieden. „Ich bin sehr glücklich mit dem, was Ouwejan zeigt. Er kann Ecken und Freistößen einen gewissen Touch verleihen. Das könnte am Samstag wichtig werden“, so der Belgier. Ob Ouwejan oder Murkin oder sogar beide starten werden, wird sich dann zeigen.