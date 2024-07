FC Schalke 04: Karel Geraerts meint es komplett ernst – S04-Trainer greift zur Knallhart-Maßnahme

Noch knapp zwei Wochen hat der FC Schalke 04, um in der Vorbereitung den Grundstein für die Saison zu legen. S04-Coach Karel Geraerts verfolgt für die kommende Spielzeit einen klaren Plan – dafür müssen seine Schützlinge hart arbeiten.

Schon das Trainingslager in Mittersill dürfte für das Team des FC Schalke 04 enorm anstrengend gewesen sein. Nun setzt Geraerts daran an: Die S04-Akteure mussten ein ganz besonderes Training absolvieren.

FC Schalke 04 absolviert Rekord-Einheit

Kondition und Taktik – diese beiden Faktoren sind in einer jeden Saisonvorbereitung die Grundlagen. Ersteres hat Geraerts in der Vormittags-Einheit am Mittwoch (17. Juli) in den Fokus gestellt – und das mit einem XXL-Training! Der Belgier hat seine Mannschaft so richtig ins Schwitzen gebracht.

Über drei Stunden waren die S04-Akteure auf dem Platz – was eine Einheit. Laut „Bild“ waren die Schalker 35 Minuten beim Aufwärmen und Anschwitzen. Danach ging es dann ans Eingemachte. Ziemlich genau 2,5 Stunden war die Mannschaft auf dem Rasen. Auf dem Programm standen Pässe, Flanken, Torabschlüsse, Spielformen.

Anders als wohl so mancher Spieler empfand Geraerts die Einheit offenbar nicht allzu lang. „War das wirklich so lang? Wir haben gut trainiert, manchmal dauert es halt etwas länger. Ich mag es, wenn es intensiv ist. Und so soll und muss es ja auch sein, wenn wir nur einmal am Tag trainieren“, so der Belgier. Oft trainieren die Schalker zweimal pro Tag – dann sind die Einheiten etwa 60 bis 90 Minuten lang.

S04-Team plant Ausflug zu Taylor Swift

Auch abseits des Platzes schwört Geraerts auf Zusammenhalt. Das gesamte Team besucht Freitag das dritte und letzte Konzert von Taylor Swift in der Veltins Arena – mit Spielerfrauen. Der S04-Coach selbst freut sich auf das Konzert. „Das ist eine richtig schöne Teambuilding-Maßnahme. Es ist wichtig, dass wir alle zusammen was unternehmen und uns auch außerhalb des Platzes noch besser kennenlernen“, so der Belgier.

Auch Neuzugang Emil Hojlund freut sich auf den Ausflug zum Konzert. „Ich selbst habe kein Lied von ihr in meiner Playlist, aber meine Freundin selbstverständlich“, so der Däne. Zuvor stehen noch zwei Testspiele gegen den SC Verl (Donnerstag, 18. Juli, 18.30 Uhr) und gegen den FC Utrecht (Freitag, 19. Juli, 13 Uhr) an. Da dürfte der 19-Jährige sein S04-Debüt geben.