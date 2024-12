Schalke 04: Seitenhieb gegen S04? Paderborn-Coach spricht nach Pleite Klartext

Großer Befreiungsschlag für den FC Schalke 04! Die drei Punkte gegen Tabellenführer Paderborn (4:2) werden richtig guttun. Dabei war der Auswärtssieg sogar mehr als nur verdient. Kaum jemand hat mit so einer Leistungsexplosion der Knappen gerechnet, zumal es in den vergangenen Wochen gar nicht gut lief.

Waren vielleicht die Aussagen von Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok Motivation für die Mannschaft des FC Schalke 04? Kapitän Kenan Karaman gab nach dem Spiel ein irres Interview und verriet, warum die S04-Stars plötzlich aufblühten. SCP-Coach Kwasniok reagierte danach umgehend.

FC Schalke 04: Karaman nach Paderborn-Sieg: „Haben es persönlich genommen“

Damit hat vermutlich niemand gerechnet. Der FC Schalke 04 dominierte die Partie gegen den SC Paderborn – gegen den Tabellenführer, der zu Hause bislang ungeschlagen war. Der S04 fügte den Ostwestfalen nun die erste Heimpleite zu. War vermutlich Lukas Kwasniok selbst schuld, dass die Knappen so motiviert waren?

„Wir haben es ein bisschen persönlich genommen, weil der Trainer von Paderborn auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass wir zwei individuell gute Spieler haben, aber nicht immer als Mannschaft füreinander da sind. Heute waren wir das und haben die richtige Antwort gegeben. Deswegen waren die Jungs heiß heute“, sagte S04-Kapitän Kenan Karaman nach der Partie bei Sky.

Doch war das überhaupt eine Art Seitenhieb an die Schalker? Die scheinen das jedenfalls so aufgenommen zu haben. SCP-Coach Kwasniok wurde bei Sky ebenfalls darauf angesprochen und sprach Klartext: „Offensichtlich haben sie ja Probleme. Ich kann die nicht genau beurteilen, aber sie haben es nicht in jedem Spiel geschafft, diese Mentalität auf den Platz zu kriegen. Ob es durch meine Worte entstanden ist, weiß ich nicht. Das war überhaupt nicht böse gemeint.”

„Dann sind sie oben dabei“

Also kein böses Blut. Im Gegenteil. Kwasniok hatte sogar noch lobende Worte für den FC Schalke 04. „Aber Fakt ist – wenn sie immer so spielen würden als Einheit, als Mannschaft, dann sind sie oben dabei. Bisher haben sie es nicht geschafft, aber heute war es die beste Saisonleistung. Sie haben absolut verdient gewonnen“, sagte der Cheftrainer.

Wie verdient das war, zeigt die Torschuss-Statistik. Ganze 25 Torschüsse hatte Schalke – so viel, wie wohl in keinem anderen Spiel in dieser Saison. Die S04-Fans denken sich: warum nicht immer so?