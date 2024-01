FC Schalke 04 will Star loswerden – doch es gibt ein großes Problem

Wenn der FC Schalke 04 am Freitagabend (26. Januar) beim 1. FC Kaiserslautern antreten wird, fehlt Innenverteidiger Marcin Kaminski erstmals in dieser Saison. Der Pole verpasste bislang keine einzige Minute für die Königsblauen, wird S04 aber aufgrund einer Gelbsperre nicht zur Verfügung stehen.

Wie es sonst für den 32-Jährigen beim FC Schalke 04 weitergeht, ist noch ungewiss. Einem Bericht zufolge könnte sich der Vertrag des Abwehrspielers bei einem weiteren Einsatz verlängern. Doch die Knappen haben da andere Pläne.

FC Schalke 04 will Star loswerden

Alle 20 Pflichtspiele absolvierte Marcin Kaminski wettbewerbsübergreifend für den FC Schalke 04 in dieser Saison. Dabei stand er die kompletten 90 und einmal 120 Minuten im Pokal gegen St. Pauli (1:2) auf dem Platz. Die Innenverteidiger-Position war und ist in dieser Spielzeit ein großes Problem für die Knappen. Bis auf Tomas Kalas konnte bislang keiner überzeugen. Gegen Kaiserslautern wird Kaminski fehlen, weshalb Timo Baumgartl in der Startelf stehen wird.

Sollte Baumgartl glänzen, könnte es für Kaminski dann bitter werden. Denn zuletzt enttäuschte der Pole auf ganzer Spur. Bei der 0:2-Auftaktpleite gegen Hamburg war Kaminski völlig neben der Spur. Auch seine Zukunft könnte durch einen Bankplatz gefährdet sein.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, verlängert sich der Vertrag von Kaminski beim nächsten Einsatz automatisch. Nach dem Abstieg der vergangenen Saison hatte der 32-Jährige einen neuen Vertrag unterschrieben, der laut des Berichts eine Verlängerungsautomatik beinhaltet. Nach dem 21. Saisonspiel greift diese. Mit den beiden Pokalspielen und den 18 Zweitligapartien steht er somit aktuell bei 20. Doch bei den Gelsenkirchenern hat man andere Pläne. Man möchte Kaminski wohl in der kommenden Saison nicht mehr im Team haben.

Was passiert mit Kaminski?

Der FC Schalke 04 sei mit den Leistungen des ehemaligen polnischen Nationalspielers überhaupt nicht zufrieden und plant, sich im Sommer mit ihm zu trennen. Dafür dürfte Kaminski dann in den restlichen 16 Partien nicht mehr zum Einsatz kommen. Ob das aufgrund der häufigen Verletzungen in der Abwehr umsetzbar ist, sei zu bezweifeln.

Sollte Baumgartl wie gesagt in Lautern überzeugen, droht ihm anschließend in der Rückrunde die Bank. Dazu könnte auch Ibrahima Cisse wieder eine Rolle spielen. Der Youngster sollte eigentlich verkauft werden, hat aber jetzt doch noch eine Chance bekommen, sich zu beweisen.

Im Laufe der Rückrunde könnte zudem Leo Greiml zurückkehren. Der Österreicher verletzte sich in der Generalprobe im Juli, zog sich erneut einen Kreuzbandriss zu. Mittlerweile steht der Abwehrspieler wieder zur Verfügung.