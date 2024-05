FC Schalke 04: Nächster Abgang! ER geht ausgerechnet zum Revier-Rivalen

In den vergangenen Tagen und Wochen hatte es sich angedeutet, jetzt hat es FC Schalke 04 selbst verkündet. Mehrere Spieler wurden bereits verabschiedet. Der nächste Abgang wurde offiziell bestätigt.

Jimmy Kaparos ist nicht mehr Teil des FC Schalke 04. Der Niederländer wird den Klub verlassen und sich zur kommenden Saison ausgerechnet einem Rivalen aus dem Ruhrgebiet anschließen.

FC Schalke 04: Nächster Abgang steht fest

In der Saison 2017/18 wechselte Jimmy Kaparos vom VfB Stuttgart zum FC Schalke 04 in die Jugendabteilung. Dort durchlief er die U17 und U19 in der Knappenschmiede. Nach zwei Jahren in der U23 entschied sich der Defensivakteur dazu, für eine Spielzeit zum niederländischen Zweitligisten PEC Zwolle zu wechseln.

Im Sommer des vergangenen Jahres kehrte er zu den Königsblauen zurück und lief erneut für das Team von Trainer Jakob Fimpel in der Regionalliga West auf. Aber auch eine Partie in der 2. Bundesliga für das Profi-Team der Gelsenkirchener durfte Kaparos absolvieren. Unter Cheftrainer Karel Geraerts durfte er einige Minuten am letzten Spieltag gegen Greuther Fürth (0:2) ran. Sein Bundesligadebüt feierte er bereits im Mai 2023 gegen die TSG Hoffenheim.

Nun folgt der Abschied des Mittelfeldspielers, der eine neue Herausforderung in seiner Karriere haben möchte. Gerüchte um seine Person gab es in den vergangenen Wochen und Monaten viele, jetzt herrscht auch Gewissheit.

Wechsel zu Rot-Weiss Essen

Für Kaparos geht es vom FC Schalke 04 zu Rot-Weiss Essen. Neben Borussia Dortmund und dem VfL Bochum der dritte Revierrivale der Königsblauen. Die beiden Fanlager verbindet eine langjährige Feindschaft. Der Drittligist freut sich über den Neuzugang.

„Jimmy Kaparos ist ein physisch starker Sechser, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Dennoch ist er technisch sehr versiert, verfügt über ein gutes Passspiel und kann auch spielerische Akzente setzen. Jimmy bringt insgesamt ein etwas anderes Profil als unsere anderen Mittelfeldspieler mit und gibt uns dadurch die Möglichkeit, noch besser auf unsere Gegner oder Spielsituationen reagieren zu können. Dass wir ihn für uns begeistern konnten, freut uns sehr“, sagt Christoph Dabrowski, RWE-Chef-Trainer.

Und auch Kaparos kann es kaum erwarten, für RWE loszulegen: „Ich freue mich sehr, hier an der Hafenstraße zu sein. Rot-Weiss Essen ist ein toller Verein, und mir gefällt es sehr, dass die Mannschaft einen dominanten Spielstil hat und immer den Ball haben möchte. Ich möchte meine Qualitäten hier bestmöglich auf den Platz bringen und der Mannschaft helfen.“