Schalke 04: Nach Ouedraogo-Abgang – Oranje-Youngster einer für Königsblau?

Beim FC Schalke 04 dreht sich derzeit alles um die Kaderplanung für die kommende Saison. In der vergangenen Woche musste Schalke 04 mit Assan Ouedraogo den nächsten bitteren Abgang verkraften. Der Youngster wechselte zu RB Leipzig.

Nun sind die Knappen-Bosse auf der Suche nach einem Ersatz für den abgewanderten Youngster. Gesucht wird ein Kreativspieler für die Zentrale. Bedient sich Schalke 04 jetzt bei einem niederländischen Erstliga-Aufsteiger?

Schalke 04: Aufstiegsheld als Ouedraogo-Nachfolger?

Erst vor wenigen Wochen hat NAC Breda den sensationellen Aufstieg in die Eredivisie gemeistert. Nach irren Playoffs konnte Breda die Rückkehr in die höchste niederländische Spielklasse feiern. Ein Akteur, der einen großen Anteil an diesem Erfolg hatte, ist Aime Omgba.

Der 21-Jährige steuerte 15 Torbeteiligungen bei und war der Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Breda. Vor allem seine Passstärke und sein Dribbling stechen heraus. Dazu kreiert er immer wieder gefährliche Aktionen aus dem Mittelfeld und setzt seine Mitspieler gut in Szene.

Omgba wurde in der Jugend von Feyenoord Rotterdam ausgebildet, ehe er 2021 bei Breda landete und letzte Saison seinen Durchbruch schaffte. Omgba passt perfekt in das Profil, das der S04 sucht und benötigt. Allerdings dürfte es nicht einfach werde, ihn zu bekommen.

Omgba nach Aufstieg unverkäuflich?

Denn mit dem Aufstieg von Breda dürfte Omgba durchaus Ambitionen auf Erstliga-Fußball haben. Schließlich hat er die Chance, sich in der Eredivisie zu beweisen und sich dort weiterzuentwickeln. Dazu wird auch Breda alles daran setzen, ihren Spielmacher zu halten. Auch das finanzielle Paket könnte für S04 zu groß sein.

Sein Marktwert beläuft sich laut „Transfermarkt“ auf knapp 1,5 Millionen Euro. Zwar hat sein Vertrag nur noch ein Jahr Restlaufzeit, doch der Verein hat selbst eine Option, den Vertrag von Omgba zu verlängern. So steht der Erdivisie-Aufsteiger keineswegs unter Druck, den Akteur in diesen Sommer verkaufen zu müssen.