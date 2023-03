FC Schalke 04: Bei Königsblau floppte er – jetzt ist dieser Ex-Profi ein Star

In den vergangenen Jahren verpflichtete der FC Schalke 04 immer wieder vielversprechende Spieler und Talente, die dann am Berger Feld selten bis gar nicht zu überzeugen wussten. Nicht vielen gelang es, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, ihr Leistungsniveau auf Schalke zu steigern und sich so in das Rampenlicht zu spielen.

Einer dieser Transfer-Flops war Jean-Clair Todibo. Der französische Innenverteidiger hatte beim FC Schalke 04 eine durchaus schwierige Zeit und konnte überhaupt nicht überzeugen. Nach seiner Zeit auf Schalke ging seine Karriere jedoch immer steiler nach oben. Nun steht der Ex-Schalker vor seinem, bis dato, persönlichen Karriere-Höhepunkt.

FC Schalke 04: Erst-Nominierung für die Équipe Tricolore

Lange Zeit suchte Jean-Clair Todibo sein Glück vergeblich. Nachdem er beim FC Toulose zum Profi gereift war, wollte er beim FC Barcelona zum Star werden. Doch das gestaltete sich aufgrund der enormen Konkurrenz und der hohen Ansprüche der Katalanen äußerst schwierig. Es folgten Leihen zum FC Schalke und zu Benfica Lissabon. Bei beiden Stationen wurde er nicht wirklich glücklich und konnte kaum überzeugen. Im Sommer 2021 ging es zunächst auf Leihbasis zurück in die Heimat zu OGC Nizza.

Nach einer guten ersten Saison verpflichtete der französische Erstligist den 23-Jährigen fest. In dieser Saison gehört Todibo zum Stammpersonal und entwickelte sich zu einem absoluten Top-Innenverteidiger der Ligue 1. Er stand 26 Mal in der Startelf und überzeugte durchweg. Jetzt bekommt der junge Defensivspieler seinen verdienten Lohn: Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps nominierte den Ex-Schalker erstmals für die französische Nationalmannschaft. In der anstehenden Länderspielen könnte Todibo also sein Nationalmannschafts-Debüt an der Seite von Mbappe und Co. feiern.

+++ FC Schalke 04: Ex-Talent greift nach dem Titel – mit IHM hatte kaum jemand mehr gerechnet +++

„Seine Qualitäten sind Schnelligkeit, Zweikampf und seine Ballfertigkeit am Fuß“, lobte Deschamps den Innenverteidiger. Darüber hinaus erklärte der National-Coach, dass er Todibo schon etwas länger verfolgt hatte: „Er hat viel Erfahrung gesammelt und war in der vergangenen Saison einer der besten Verteidiger der Liga. Ich habe ihn vor der WM verfolgt und er hat weiterhin gespielt. Darum ist er jetzt hier bei uns.“ Nach schwierigen letzten Jahren steht der Ex-Knappe also vor seinem Karriere-Highlight.

Teil der Horror-Rückrunde

Todibo wechselte im Januar 2020 für ein halbes Jahr zum FC Schalke 04. Königsblau vereinbarte mit dem FC Barcelona eine sechsmonatige Leihe. Man erhoffte sich, einen jungen Top-Verteidiger zu bekommen. Dies war allerdings nicht der Fall. Todibo überzeugte überhaupt nicht, kam lediglich achtmal für Königsblau zum Einsatz und verpasste die letzten fünf Saisonspiele auch noch verletzungsbedingt. Dazu war er Teil der Horror-Rückrunde unter Ex-Coach David Wagner und erlebte die Talfahrt des Revierklubs hautnah mit.

Dass es beim S04 nicht so wirklich klappen wollte, schrieb sich Todibo auch selbst auf die Fahne. „Das war ein großer Fehler meiner Jugend“, erklärte der Franzose gegenüber der französischen Zeitung „L´equipe“. Todibo zeigte sich rückblickend äußerst selbstkritisch und sprach von einem Mangel an Demut, Ernsthaftigkeit und Professionalität. Das habe seine Schalke-Leihe zu einem „persönlichen Misserfolg“ werden lassen.

Mehr News zum S04:

Vom Schalke-Flop zum Frankreich-Star. Die letzten Jahre waren für Jean-Clair Todibo eine absolute Achterbahnfahrt. Nun scheint er sein Glück aber in Nizza gefunden zu haben. Dort reifte er endgültig zum Innenverteidiger-Star und schaffte es dank seiner konstant guten Leistungen in den Kader von Didier Deschamps. Dort kann er sich nun in den Fokus der ganz großen Klubs spielen.