FC Schalke 04: Einjährige Ida ist todkrank – auch Ex-S04-Star Julian Draxler hilft

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958.

Schalke 04: Die Talfahrt des Traditionsvereins bis in die 2. Liga

Schalke 04: Die Talfahrt des Traditionsvereins bis in die 2. Liga

Das Schicksal der kleinen Ida bewegt aktuell viele Fans des FC Schalke 04.

In den sozialen Medien teilten zahlreiche königsblaue Anhänger den Aufruf der Familie. Auch ein ehemaliger Profi des FC Schalke 04 hilft.

FC Schalke 04: Einjährige Ida ist an Leukämie erkrankt

Von ihrer Krankheit weiß Ida noch nichts, schließlich ist sie erst ein Jahr alt. Aktuell gehe es ihr relativ gut, erzählt eine Freundin der Familie, die auf Instagram eine Seite erstellt hat, um über Geschichte der kleinen Schalkerin zu berichten. „Sie ist ein extrem fröhliches und aufgewecktes kleines Mädchen. Nach jedem Chemoblock kommt Ida in ein Zelltief. In dieser Zeit geht es ihr nicht gut. Dann ist sie sehr müde, schlapp und extrem anfällig für Infekte, die sehr schlimm enden könnten“, sagt sie im Gespräch mit DER WESTEN.

-------------------

Das ist Blutkrebs:

Blutkrebs ist ein Sammelbegriff für verschieden Erkrankungen des blutbildenden Systems

Verschiedene Arten von Blutkrebs sind Leukämie, Lymphome oder Myelome

In Deutschland erhält alle 12 Minuten ein Mensch die Diagnose Blutkrebs

Oft hilft den Patienten nur eine lebensrettende Stammzellenspende, um gesund zu werden

---------------------

Ende September haben ihre Eltern bemerkt, dass mit Ida etwas nicht stimmte. Über Wochen hatte die Kleine eine Erkältung, die einfach nicht abklingen wollte. Ihr Zustand wurde stets schlechter und nach einer Untersuchung im Krankenhaus gab es dann die schreckliche Diagnose: Ida hat Leukämie. Für die Eltern ist eine Welt zusammen gebrochen. Ida braucht jetzt dringend eine Stammzellspende.

FC Schalke 04: SO hilft Ex-S04-Star Julian Draxler

„Ida ist gerade ein Jahr alt geworden. Daher bitte ich jeden, sich bei der ,DKMS' zu registrieren. Versetzt euch bitte selbst in die Situation!“, so Papa Julian, der leidenschaftlicher Schalke-Fan ist und hofft, dass auch S04-Fans seinem Appell folgen.

Die Beiträge, die die Freundin immer wieder auf Instagram teilt, erreichten bislang viele königsblaue Anhänger. Sogar ein ehemaliger Star der Knappen hat geholfen. Julian Draxler hat vom Schicksal der kleinen Ida mitbekommen und ihr ein Trikot mit persönlicher Widmung geschickt. „Für Julian von Julian. Alles Gute für die kleine Ida. Ihr schafft das!“, hat der Profi von Paris Saint-Germain geschrieben. Auch über Instagram teilte der Ex-S04-Spieler den Aufruf der Familie.

Ex-Schalke-Profi Julian Draxler hat ein Trikot an Ida geschickt. Foto: privat

Auch habe die Familie versucht, Kontakt mit dem FC Schalke 04 aufzunehmen – allerdings bislang noch ohne Erfolg. Immerhin: „Kleinere Fanclubs haben Ida's Beitrag geteilt, aber mehr konnten wir nicht erreichen“, so die Freundin der Familie gegenüber DER WESTEN.

FC Schalke 04: SO kannst du S04-Fan Ida helfen

Wer sich als potenzieller Stammzellenspender für Ida registrieren lassen will, kann dies >>> hier bei der „DKMS“ tun. Auch ein weiterer Schalke-Fan ist an Leukämie erkrankt. Dominik und seine Familie haben eine dringende Bitte an alle S04-Anhänger (>>> HIER mehr dazu).

----------------------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

----------------------------------

In den vergangenen Jahren hatten sich 22 Erst- und Zweitligateams, darunter auch der S04, immer wieder zusammengetan, um ein gemeinsames Zeichen im Kampf gegen Blutkrebs zu setzen. In einer gemeinsamen Videobotschaft riefen sie vergangene Saison dazu auf, sich als Spender registrieren zu lassen.