FC Schalke 04 baff – kurz vor dem Hertha-Spiel kann S04 DAS jetzt gar nicht gebrauchen

Trotz der vier Punkte aus den vergangenen beiden Spielen darf sich der FC Schalke 04 nicht weiter ausruhen. Im Gegenteil: Die Konkurrenz punktet nämlich weiter und in der unteren Tabellenhälfte geht es wieder enger zu.

Vor dem Auswärtsspiel des FC Schalke 04 bei Hertha BSC am Sonntag (17. März, 13.30 Uhr) gibt es in der 2. Bundesliga eine große Überraschung. Für die Königsblauen sind es keine guten Nachrichten.

FC Schalke 04: Konkurrent gelingt wichtiger Sieg

Woche für Woche hofft der FC Schalke 04 auf Siege, um aus dem Tabellenkeller zu entwischen. Allerdings ist es das nicht so einfach, wie erhofft. Nach dem 3:1-Sieg gegen Tabellenführer St. Pauli gab es ein bitteres 3:3-Unentschieden gegen den SC Paderborn, der um den Aufstieg kämpft. Und genau hat jetzt die Königsblauen verzweifeln lassen.

Der Tabellensechste der 2. Bundesliga hat nämlich gegen einen Abstiegskonkurrenten der Schalker verloren. Am Freitagabend (15. März) gab es für Paderborn eine 1:2-Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig. Die Löwen konnten durch den Sieg nicht nur von einem direkten Abstiegsplatz auf den Relegationsplatz springen, sondern auch den Rückstand auf die Gelsenkirchener verkürzen. Der beträgt jetzt nur noch zwei Zähler.

Somit steht Schalke vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Sonntag mächtig unter Druck. Holt S04 keine Punkte, droht bei weiteren Siegen der Konkurrenz am kommenden Spieltag dann wieder ein Abstiegs- oder der Relegationsplatz.

S04 gegen Hertha unter Druck

Was die Aufgabe in Berlin noch schwieriger macht: die schreckliche Auswärtsbilanz des FC Schalke 04. Mit sieben Punkten ist S04 die zweitschlechteste Auswärtsmannschaft der laufenden Saison. Osnabrück holte zwar auch so wenige Punkte, aber nur einen Sieg. Die Schalker konnten immerhin in Nürnberg und Rostock gewinnen.

Vor der ersten Länderspielpause des Jahres wird das Team von Trainer Karel Geraerts dennoch alles versuchen, um den alten Abstand zu Braunschweig wieder herzustellen. Gleichzeitig schaut der Revierklub auf die anderen Konkurrenten. Kaiserslautern muss am Samstagabend bei Hannover 96 ran, Hansa Rostock empfängt Greuther Fürth.