FC Schalke 04: Matriciani schonungslos offen über bittersten Karriere-Moment – „Profi-Traum schon geplatzt“

Zum Beginn der Saison war Henning Matriciani der Sündenbock beim FC Schalke 04. Als Spieler, der bis vor kurzem noch in der Regionalliga gekickt hat, wurde der 22-Jährige schnell für die Defensivprobleme der Königsblauen verantwortlich gemacht.

In den vergangenen Wochen mauserte sich der Rechtsverteidiger allerdings zum Publikumsliebling beim FC Schalke 04. Dazu hat sich Matriciani nun geäußert.

FC Schalke 04: Profi spricht über bitteren Karriere-Moment

Im Interview mit der „Bild“ hat Neu-Publikumsliebling Henning Matriciani über seinen Weg vom Regionalliga-Kicker zum Schalke-Profi gesprochen. Dieser verlief dabei durchaus holprig. „Ich finde meine Entwicklung manchmal ein bisschen surreal“, gesteht der 22-Jährige. Dann ergänzt er: „Nachdem ich in der Arminia-Jugend aussortiert wurde, bin ich zu Lippstadt gewechselt und habe als Physiotherapeut gearbeitet. Da schien mein Profi-Traum schon geplatzt. Eigentlich“.

Nun ist der Rechtsverteidiger auf Schalke und ein kleiner Publikumsliebling bei den Königsblauen. Trotzdem bleibt er gelassen: „Im Fußball geht es in beide Richtungen sehr schnell. Wenn man vorher so viel Feuer von außen bekommt, freut man sich natürlich darüber“. Im Anschluss ergänzte er: „Die Reaktionen auf meinen gewonnenen Zweikampf in der Nachspielzeit gegen Mainz sind sicherlich nicht alltäglich. So viele Nachrichten wie an diesem Tag habe ich sonst nur bei meiner Vertragsunterschrift bekommen. Da fängt man einfach an zu lächeln.“

FC Schalke 04: Kultprofi? „Es gäbe schlimmeres!“

Im Nachgang machte er deutlich, dass ihm die Rolle als Kult-Spieler bei den Königsblauen gefallen würde. „Es gäbe Schlimmeres! Schalke ist eine Wucht und als jemand, der auf dem Platz viel arbeitet, kann man hier sicher weit kommen“, so der 22-Jährige. „Ich habe noch viel Potenzial und weiß, woran ich noch arbeiten muss. Mal schauen, wo es hingeht“, gibt sich der Rechtsverteidiger dann gelassen.

Henning Matriciani kam im Sommer 2020 vom SV Lippstadt 08 zur zweiten Mannschaft des FC Schalke 04. In der Regionalliga absolvierte der heute 22-Jährige dann 38 Spiele, ehe er im vergangenen Sommer in die Profimannschaft der Königsblauen befördert wurde.