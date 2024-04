Schalke 04: Müller nach verpasstem Sieg völlig außer sich – „Absoluter Wahnsinn“

Bis zur 81. Minute führte Schalke im Auswärtsspiel bei Hannover 96. Assan Ouedraogo brachte Königsblau bereits nach sieben Minuten nach einem überragenden Solo in Führung. In der Folge hielt Königsblau die Führung und stand kurz vor einem enorm wichtigen Auswärtserfolg.

Doch dann flog Schalke 04 ein eigener Einwurf in der gegnerischen Hälfte um die Ohren. Am Ende war es S04-Mittelfeldstratege Paul Seguin, der den Ball im eigenen Tor unterbrachte. Die Entstehung des Gegentreffers ließ Torhüter Marius Müller komplett ausflippen.

Schalke 04: Müller wütete über bitteren Ausgleich

Schon nach dem Gegentor in der 81. Minute war Müller fuchsteufelswild. Er schrie seine Vorderleute an, dass sie 96-Angreifer Cedric Teuchert durch die eigene Hälfte begleiteten, statt den Ex-Schalker zu stören. In der Folge spitzelte Seguin den Ball ungewollt über die Linie.

Auch nach dem Abpfiff hatte sich Müller nicht beruhigt – zu gerne hätte der Schlussmann den knappen Sieg über die Zeit gerettet und die drei Punkte mit nach Gelsenkirchen genommen. „Wir haben bis zur Schlussphase super gespielt, sind auswärts endlich mal in Führung gegangen und haben als Mannschaft stark verteidigt“, so der Torhüter.

++ Hannover 96 – Schalke 04: Ouedraogo ausgewechselt – Fans befürchten das Schlimmste ++

„Deshalb ist es bitter, in der Schlussphase so ein unglückliches Gegentor zu kassieren. Ich war mit den Fingerspitzen noch dran, konnte aber leider nicht mehr retten. Aber die Entstehung des Tores ist absoluter Wahnsinn, der läuft das 50 Meter alleine, ohne dass wir den stören. Wir müssen den viel früher stellen“, analysierte Müller die Situation vor dem 1:1.

„Ertrag ist einfach zu wenig“

„Ich hätte mir gewünscht, dass wir unseren Fans einen Sieg schenken. Die Unterstützung war wieder einmal großartig. Und das gibt uns extrem viel Kraft. Unsere Leistung war wie in der Vorwoche in Ordnung, der Ertrag ist aber zu wenig. Drei Zähler hätten uns gutgetan“, so die Nummer eins des S04 weiter.

Weitere News:

Ihm war die Enttäuschung und die Wut über den bitteren Ausgleich deutlich anzusehen. Doch er ist zuversichtlich, dass sich Königsblau am Ende der Saison retten kann. „Wenn wir in den kommenden Spielen erneut so auftreten, werden wir unsere Punkte holen. Davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt“, so Müller.