FC Schalke 04: Plötzlich begehrt! Heißer Transfer-Poker um Ex-S04-Talent

Als der FC Schalke 04 ihn holte, hoffte man auf eine Leistungsexplosion wie bei seinem Landsmann Weston McKennie. Doch am Ende enttäuschte er und verließ die Königsblauen.

Die Rede ist von Haji Wright. Das einstige Talent des FC Schalke 04 blüht mit seinen 24-Jahren langsam auf. Die starken Leistungen der vergangenen Jahre bescherten ihm eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar. Jetzt ist er so begehrt, dass mehrere europäische Top-Klubs an ihm interessiert sein sollen.

FC Schalke 04: Transfer-Poker um Wright

2016 verpflichteten die Königsblauen den damals vereinslosen Haji Wright für die U19. Dort machte der Amerikaner auf sich aufmerksam und wurde 2017 anschließend an den SV Sandhausen verliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Der Angreifer konnte beim SVS nicht überzeugen und kam nach Gelsenkirchen zurück, spielte aber überwiegend für die Reservemannschaft.

Als er keine Chance bei den Profis bekam, flüchtete der Stürmer 2019 ablösefrei in die Niederlande zu VVV Venlo und wechselte später nach Dänemark zu Sönderjyske. Erstmals konnte er hier seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis stellen. Wright wollte den nächsten Schritt wagen und ging in die Türkei zu Antalyaspor. Dort blüht der Youngster immer mehr auf und erkämpfte sich einen Kaderplatz bei der WM 2022 in Katar mit der amerikanischen Nationalmannschaft.

Ex-Schalke-Talent Haji Wright ist der Durchbruch gelungen. Foto: IMAGO / Seskim Photo

Nun ist um den 24-Jährigen ein richtiger Transfer-Poker entstanden. So sollen der aktuelle türkische Tabellenführer Galatasaray, sowie Erzrivale und Verfolger Fenerbahce Istanbul Wright um jeden Preis verpflichten.

Spitzenklubs hinter Wright her

Gegenüber türkischen Medien erklärte Fenerbahce-Präsident Aziz Cetin, dass es noch andere Interessenten gäbe. „Nicht nur Fenerbahce oder Galatasaray, sondern auch viele Teams aus Europa, Arabien und China interessieren sich für Wright. Wir werden entscheiden, was für uns am besten ist. Die von uns festgelegte Ablösesumme beträgt 10 Millionen Euro“, wird der Vereinspräsident von „Habertürk“ zitiert.

So sollen untere anderem Crystal Palace und der FC Burnley aus der Premier League den Stürmer gerne verpflichten wollen. Für welchen Klub sich Wright am Ende entscheiden wird, zeigt sich dann wohl bald. Ende Januar endet in den meisten Ligen das Transferfenster. Wo es den einstigen Stürmer des FC Schalke wohl hinführt…