Hajduk Split – FC Schalke 04 im TV und Stream: Hier siehst du das S04-Testspiel live

Auch in der langen WM-Pause dürfen sich die S04-Fans freuen. Denn es finden einige Testspiele statt. So kommt es etwa am Freitag (16. Dezember) zur Partie Hajduk Split – FC Schalke 04.

Du willst Hajduk Split – FC Schalke 04 im Livestream oder im TV verfolgen? Wir sagen dir, wie das geht.

Hajduk Split – FC Schalke 04 im TV und Stream

Es ist das zweite von insgesamt sechs Testspielen, die die Königsblauen in dieser langen Winterpause austragen werden, ehe es in der Fußball-Bundesliga weitergeht. Nach dem 2:2-Unentschieden bei Rapid Wien reist der FC Schalke 04 nach Kroatien zum Vorbereitungsspiel gegen Hajduk Split.

Anstoß der Partie ist am Freitag um 18 Uhr im Stadion Poljud in der kroatischen Hafenstadt.

Alle Fans, die nicht mit nach Kroatien gefahren sind, dürfen sich freuen. Die Knappen bieten nämlich auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal eine Live-Übertragung der Partie an. Im TV ist die Begegnung der Königsblauen nicht zu sehen.

Zweites Testspiel des FC Schalke 04

Aktuell bereiten sich die Königsblauen auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor. Diese beginnt eigentlich erst offiziell am 29. Januar 2023 gegen den 1. FC Köln, aber davor hat der S04 noch zwei Partien der Hinrunde gegen Eintracht Frankfurt (21. Januar) und RB Leipzig (24. Januar)

Davor testet der FC Schalke 04, neben der Partie in Split, noch gegen den VfL Osnabrück (22. Dezember), gegen den 1. FC Nürnberg (10. Januar) und gegen Werder Bremen (14. Januar).

Die Knappen waren schon einmal zu Gast in Split. In der ersten Runde des UEFA-Cups der Saison 1997/98 feierte die Mannschaft des damaligen Chef-Trainers Huub Stevens nach einem Doppelpack von René Eijkelkamp sowie einem weiteren Treffer von Marc Wilmots einen 3:2-Auswärtssieg und löste damit nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel das Ticket für Runde zwei. Anschließend setzten sich die Knappen gegen Anderlecht und Sporting Braga durch, ehe im Viertelfinale gegen Inter Mailand Schluss war.