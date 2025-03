Fürth – Schalke: Profi lässt vor Duell tief blicken – „Ein Nackenschlag“

Länderspielpause vorbei, weiter geht’s mit dem Vereinsfußball! Für den FC Schalke 04 steht in der 2. Bundesliga ein Auswärtsspiel an. Die Königsblauen müssen zu Greuther Fürth (30. März, 13.30 Uhr) – ein direkter Tabellennachbar.

Für Fürth war es eine wichtige Pause, da die Kleeblätter davor eine heftige Niederlage kassierten. Wie brutal diese Pleite war, erklärt Felix Klaus im Gespräch mit DER WESTEN. Gegen Schalke wollen die Spieler deshalb für eine Wiedergutmachung sorgen.

Fürth – Schalke: Felix Klaus lässt tief blicken

Der FC Schalke 04 verlor sein letztes Spiel vor der Länderspielpause auf dramatischer Art und Weise mit 1:2 gegen Hannover. Drei Minuten vor dem Ende führte Königsblau noch, kassierte dann zwei Gegentore und ging als Verlierer vom Platz. Deutlich härter hat es Greuther Fürth getroffen.

Ausgerechnet im Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg waren die Kleeblätter chancenlos, nachdem es zuvor echt gut lief. Der FCN setzte sich deutlich mit 3:0 durch. „Wir hatten vor dem Derby wirklich sehr, sehr krasse Wochen, haben viele Punkte geholt, haben super Fußball gespielt, und dann war das schon ein Nackenschlag für uns“, blickt Felix Klaus im Interview mit DER WESTEN zurück.

Und der Offensivspieler weiter: „Es tat weh, hat auch ein paar Tage länger wehgetan, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen war es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, dass die Länderspielpause kam. Wir haben die Woche genutzt und auch ein gutes Testspiel absolviert. Jetzt sind wir wieder klar im Kopf und freuen uns auf Schalke.“

Wiedergutmachung gegen S04

Für die Fürth-Fans soll gegen Schalke jetzt eine Wiedergutmachung her: „Wir wollen ein gutes Spiel abliefern und bestenfalls die drei Punkte hier behalten. Dann wären natürlich auch die Fans glücklich. Das ist unser großes Ziel“, erklärt Klaus. In der Tabelle haben beide Vereine 33 Punkte, aber S04 steht aufgrund der besseren Tordifferenz vor den Franken.

Auch aus dem Grund dürfte es eine brisante Begegnung werden, da beide Teams in der Tabelle weiter noch oben klettern wollen. „Wir wollen den Fußball der letzten Wochen fortsetzen, wieder an die guten Leistungen anknüpfen. Das ist immer die Basis in der Liga und es spielen am Sonntag ja auch Tabellennachbarn gegeneinander, sodass wir mit einem Sieg vorbeiziehen könnten“, erklärt Klaus gegenüber DER WESTEN.

Übrigens: In seiner Karriere hat Klaus gegen keinen anderen Verein öfters gespielt als gegen die Knappen. Die meisten der 14 Spiele davon in der Bundesliga. „Vom Gefühl her ist Schalke für mich auch ein Erstligaklub. Mit dem Stadion, mit den Fans: Es ist immer etwas Besonderes, dort zu spielen“, schwärmt er. Im Winter kehrte der Angreifer aus Düsseldorf zurück nach Fürth.

