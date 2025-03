Fürth – Schalke: DFL macht es offiziell! Klubs und Liga setzen wichtiges Zeichen

Königsblau meldet sich zurück aus der Länderspielpause. Im Spiel Fürth – Schalke kann der Revierklub mit einem Sieg nicht nur für gute Stimmung sorgen, sondern gleichzeitig auch einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Vor dem direkten Verfolgerduell sorgt die DFL nun abseits des Rasens mit einer großen Aktion für Aufsehen. Die Klubs der ersten und zweiten Bundesliga setzen dabei ein wichtiges Zeichen – auch bei der Partie Fürth gegen Schalke.

Fürth – Schalke: DFL-Engagement gegen Rassismus

Bereits seit Jahren setzt sich die DFL mit zahlreichen Aktionen gegen jegliche Formen der Diskriminierung ein. In Zuge der internationalen Wochen gegen Rassismus, die vom 17. bis zum 30. März stattfinden, will die Deutsche Fußball Liga zusammen mit den 36 Fußballklubs der ersten und zweiten Liga erneut ein Zeichen gegen jegliche Formen der Ausgrenzung setzen.

Wie auch im vergangenen Jahr, in dem die Aktion der DFL ebenfalls an den Start ging, heißt das Motto in 2025: „TOGETHER. Stop Hate. Be a team.“ Die Aktion soll sich für Werte wie Vielfalt, Toleranz oder Zusammenhalt einsetzen. Auch Königsblau beteiligt sich an dieser Kampagne, die das erste Mal im Jahr 2012 durchgeführt wurde.

Zahlreiche Aktionen in Gelsenkirchen

Doch nicht nur beim FC Schalke 04 will man in diesen Tagen ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen. Auch in der Stadt Gelsenkirchen finden derzeit bereits zum fünften Mal die internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Insgesamt 57 Veranstaltungen werden den Bürgern angeboten, an denen sich auch der S04 beteiligt.

Demnach bietet der Revierklub eine diskriminierungssensible Stadionführung an, in denen in der Veltins-Arena über Diskriminierungserfahrungen berichtet und diskutiert wird.