Schalke 04: Fans träumen von Rückkehr! Ex-Profi Jenz spricht jetzt Klartext

Er spielte nur ein halbes Jahr für Schalke 04, stand lediglich elfmal für die Knappen auf dem Rasen und stieg mit Königsblau letztlich ab – trotzdem hat sich Moritz Jenz mit seiner Art auf und abseits des Rasens tief in die Herzen der S04-Fans gespielt. Viele Anhänger des Revierklubs wünschen sich noch immer eine Rückkehr des 25-Jährigen, der im Januar 2023 per Leihe nach Gelsenkirchen gewechselt war.

Mittlerweile steht er beim VfL Wolfsburg unter Vertrag, erlebt bei Mainz 05 derzeit einen irren Höhenflug. Doch wie blickt er derzeit auf Schalke 04? Kann er sich eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub vorstellen? Im Interview mit DER WESTEN hat der Innenverteidiger über ein mögliches S04-Comeback gesprochen.

Schalke 04: Ex-Profi Jenz gerät ins Schwärmen

Er kam, stabilisierte die wacklige Knappen-Abwehr, spielte sich tief in die Herzen der Fans und musste dann wieder gehen. Jenz gehörte zu den Profis, die 2023 bei Klassenerhalt wohl langfristig auf Schalke geblieben wären. Doch sowohl Schalke als auch ihm waren die Hände gebunden, die Wege trennten sich wieder.

Allerdings haben sich Jenz und seine Familie in diesem halben Jahr voll und ganz mit S04 identifiziert – so sehr, dass seine Frau Steffani auf Social Media regelmäßig Bilder postet, wie der gemeinsame Sohn in S04-Outfits zu sehen ist. Die Verbundenheit mit Königsblau scheint nach wie vor groß zu sein. „Meine Frau und ich sind im Herzen immer dabei und verfolgen natürlich auch die Spiele. Wir haben auch noch viele Freunde, die da arbeiten. Mein Sohn ist ja auch in diesem Umfeld geboren“, erklärte Jenz selbst gegenüber DER WESTEN.

„Es war eine wunderschöne Zeit, auch wenn am Ende der schmerzhafte Abstieg stand. Dennoch habe ich die Zeit genossen. Für mich war es ein besonders stolzer Moment für jenen Club aufzulaufen, von dem ich schon als kleiner Junge großer Fan war, das gibt einem dann nochmal extra viel Kraft“, legte der Innenverteidiger nach.

S04-Rückkehr bei Bundesliga-Aufstieg?

Jenz und Schalke – das war eine Liebesgeschichte, die aus Sicht der Fans und wohl auch des Mainz-Profis, zu früh zu Ende gegangen ist. Doch gibt es in (naher) Zukunft eventuell das große Liebes-Comeback? „Im Fußball passieren viele Dinge, aber ich bin jetzt hier in Mainz und fühle mich total wohl. Es macht gar keinen Sinn, heute über etwas anderes zu spekulieren“, machte der gebürtige Berliner im Interview deutlich. So oder so würde dies wohl nur dann annähernd realistisch werden, wenn S04 aufsteigen würde.

Dass Jenz für Liga zwei finanziell als auch sportlich mindestens eine Nummer zu groß ist, zeigt er derzeit in Mainz. Mit den 05ern spielt er eine grandiose Saison und befindet sich auf Champions-League-Kurs. Am kommenden Wochenende steht für ihn ein ganz besonderes Spiel an: Als Ex-Schalker und S04-Fan seit der Kindheit trifft er erneut auswärts auf den BVB.

Wie Jenz auf das anstehende Duell mit Mainz 05 bei Borussia Dortmund und seine persönliche Zukunft blickt, liest Du am Freitag (28. März) im kompletten Interview bei DER WESTEN.