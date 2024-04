FC Schalke 04 will Rechtsverteidiger: Für IHN wäre es wohl das endgültige S04-Aus

Die Planungen laufen an. Auch, wenn der FC Schalke 04 noch immer nicht sicher gerettet ist – langsam muss man den Grundstein für den bevorstehenden Transfersommer legen. Und so arbeitet Sportdirektor Marc Wilmots im Hintergrund offenbar schon akribisch an einigen Wechseln.

Zuletzt drang bereits nach außen, dass sich der FC Schalke 04 mit Anton Donkor von Eintracht Braunschweig einig sei. Die linke Abwehrseite hätte man also verstärkt. Jetzt soll allerdings auch auf Rechts etwas passieren – mit Folgen für manch anderen Spieler.

FC Schalke 04 an Jung-Nationalspieler dran

18 Jahre jung, U17-Nationalspieler gewesen und ein vielversprechendes Talent für die rechte Abwehrseite – das ist das Profil von Mark Gevorgyan. Gevorgyan steht derzeit beim FC Liefering in der zweiten österreichischen Liga unter Vertrag. Unter Ex-S04-Jugendcoach Onur Cinel (hier mehr zu ihm lesen) kam er aber nicht wie gewünscht zum Zug.

Lediglich elf Einsätze sprechen nicht gerade für eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags. Kein Wunder also, dass nun Wechsel-Gerüchte aufkommen. Auch der FC Schalke 04 ist wohl als Interessent im Rennen.

Austausch mit mehreren Klubs

Das jedenfalls berichtet das Portal „Fußball Transfers“. Demnach befänden sich beide Seiten im Austausch über eine mögliche Zusammenarbeit – vorausgesetzt, die Knappen stürzen nicht in die Drittklassigkeit ab.

Sollte es etwas Ernsthaftes werden, sollte sich Schalke allerdings nicht zu lange Zeit lassen. Denn auch der VfL Bochum, Rapid Wien oder Hellas Verona und US Lecce sollen ebenfalls Interesse bekunden.

FC Schalke 04: Leihprofi als Verlierer?

Sollten die Knappen allerdings wirklich zuschnappen, wäre das für einen aktuell verliehenen Spieler eine ganz schlechte Nachricht. Mehmet Aydin kickt derzeit in der Türkei, allerdings will Trabzonspor die Ausstiegsklausel wohl nicht ziehen.

Damit stünde eine Rückkehr zum FC Schalke 04 an. Sollte ihm dort aber direkt ein weiterer Konkurrent vor die Nase gesetzt werden, könnte sich der endgültige Abgang aus Gelsenkirchen anbahnen.