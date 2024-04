FC Schalke 04: Trotz Suspendierung – Drexler überrascht mit DIESER Entscheidung

Nachdem der FC Schalke 04 am vergangenen Sonntag (14. April) gegen den 1. FC Nürnberg einen kleinen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2. Bundesliga landen konnte, hatte die Mannschaft um Trainer Karel Geraerts eine vergleichsweise ruhige Trainingswoche hinter sich. Der suspendierte Dominick Drexler durfte dabei nicht mittrainieren.

Drexler verweilt nach seiner Suspendierung weiterhin bei der U23 des FC Schalke 04. Seine Zukunft galt deshalb zuletzt als unklar, nun kommen aber neue Details ans Licht. Eine Entscheidung ist wohl gefallen und diese überrascht.

FC Schalke 04: Drexler plant wohl Schalke-Verbleib!

Nach Informationen der „Sport-Bild“ sieht Drexler seine Zukunft weiterhin beim Revierklub und plant nicht, den S04 zu verlassen. Der Offensivspieler ist noch immer dritter Kapitän der Mannschaft, besitzt zudem einen erst kürzlich verlängerten Vertrag bis 2025, inklusive Anschlussvereinbarung für seine Zeit nach der aktiven Karriere.

Indes berichtet die „Sport-Bild“ weiter, dass Drexlers „Eklat“, der letztendlich zu seiner Suspendierung führte, wohl nicht so schlimm war, wie zunächst angenommen. Zwar soll Drexler zwei Schoko-Drinks durch die Kabine geworfen und die dadurch entstandenen Flecken nicht selbst beseitigt haben, jedoch habe es gegenüber Mitspielern keine Beleidigungen oder Anschuldigungen gegeben.

Drexler bleibt weiter außen vor

Aktuell ist Drexler bei Trainer Geraerts aber weiter außen vor, muss sich vorerst mit einem Platz in der U23 begnügen. Eine Rückkehr für das anstehende Auswärtsspiel in Elversberg am morgigen Freitag (19. April) ist nicht in Sicht.

Im Saarland haben die Schalker derweil die Chance, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Mit einem Sieg könnte S04 vorläufig auf Tabellenplatz elf springen und den Vorsprung auf Platz 17 auf neun Punkte ausbauen. Bei noch vier verbleibenden Spielen könnten die Schalker dann schon fast den Klassenerhalt feiern.