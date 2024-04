Beim FC Schalke 04 blieb es ihm verwehrt – Paukenschlag um Ex-Trainer-Juwel

Manchmal muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein! Jahrelang agierte Onur Cinel als Trainer des FC Schalke 04 im Nachwuchsbereich. Seinen Job machte er so gut, dass ihn Fans immer wieder als Cheftrainer bei den Profis ins Spiel brachten, wenn dort ein Platz frei wurde.

Trotz zahlreicher Möglichkeiten kam es zu diesem Szenario letztlich nicht. Unter sein Engagement beim FC Schalke 04 zog Cinel im vergangenen Sommer einen Schlussstrich. Für den 38-Jährigen ging es nach Österreich. Dort könnte nun der Durchbruch gelingen.

FC Schalke 04: Cinel soll Salzburg retten

Cinel schloss sich dem Red-Bull-Kosmos an und unterschrieb beim FC Liefering. Der österreichische Zweitligist ist Fußball-Fans als Kooperationsteam von Red Bull Salzburg bekannt. Hier parkt der Konzern junge Talente, bis sie bereit sind für Einsätze in der ersten Liga.

Ein Plan, der seit Jahren aufgeht. Zehn Meisterschaften in Folge feierte Salzburg, die elfte in diesem Jahr war eigentlich fest eingeplant. Doch zuletzt lahmte die Mannschaft. Zwei Spiele in Folge gelang dem (Noch-)Tabellenführer kein Sieg. In der Tabelle ist Verfolger Graz gleichgezogen. Zudem schied man im Pokal aus.

Die Folge: Der bisherige Trainer Gerhard Struber muss gehen. Interimsmäßig übernimmt nun Cinel. „Nach der Anfrage des FC Red Bull Salzburg war mir sofort klar, dass ich das Team unterstützen möchte“, sagte er zu der Chance, die er beim FC Schalke 04 nie bekam. „Für das entgegengebrachte Vertrauen bin ich daher sehr dankbar.“

Durchbruch mit Titel?

Zwar hat der Verein klar kommuniziert, dass Cinel nach der Saison zurück zum FC Liefering kehren werden. Dennoch ist es für den gebürtigen Essener die Chance, sich als Trainer zu beweisen und sogar direkt einen Titel einzuheimsen.

Gelingt das, liegt es durchaus im Bereich des möglichen, dass er auch langfristig in Salzburg an der Seitenlinie steht – oder ein anderer Verein anklopft. Was er in den kommenden Spielen liefern soll, macht sein Sportdirektor deutlich.

Es gehe darum, im Meisterschaftsfinish neue Impulse zu setzen, erklärte Bernhard Seonbuchner. Ex-Schalker Cinel sei ein ausgewiesener Fußball-Fachmann und kenne die Art und Weise wie man Fußball spielen wolle. Daher fiel die Wahl auf ihn.